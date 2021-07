Avere una dieta equilibrata e salutare è fondamentale per il nostro benessere. Per questa ragione è sempre bene bilanciare ciò che mangiamo e beviamo.

Questo vale sia per i più anziani ma anche per i più giovani. In particolare è bene non assumere troppe sostanze dolci perché queste poi, per essere metabolizzate, hanno bisogno di un certo tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Proprio su questo aspetto ci concentreremo nelle prossime righe. Infatti, pochi sanno quanti passi e minuti servono per smaltire le calorie delle bibite zuccherate.

Tutto parte da una ricerca fatta da Johns Hopkins University e pubblicata online sulla rivista American Journal of Public Health.

Pochi sanno quanti passi e minuti servono per smaltire le calorie delle bibite zuccherate

Lo scopo di questa analisi era quello di convincere i giovani (in particolare gli adolescenti) a cambiare le loro abitudini di consumo in merito a certe bevande.

Fra queste rientrano gli energy drink, i succhi e le bevande zuccherate ritenute troppo caloriche e poco salutari. Tutto questo per spingere le giovani generazioni a bere bibite più sane.

Per questo motivo si è scelto di quantificare e scrivere su dei pannelli ben visibili il numero di calorie che si ingeriscono con queste bevande in questo modo. Ovvero inserendo il numero di cucchiaini di zucchero contenuti e quanti minuti e passi servono per smaltire il tutto.

Nello specifico sono state date queste informazioni. Per esempio che una bottiglia di succo di frutta o di soda contenesse circa 250 kcal o circa 16 cucchiaini di zucchero. Inoltre le altre informazioni riguardavano quanto serve per smaltirla. Cioè circa 50 minuti di corsa o una camminata di 8 km.

I risultati dello studio

I risultati dello studio furono soddisfacenti. Infatti, nel periodo considerato (agosto 2012-giugno 2013) l’andamento è stato il seguente.

Prima della mostra dei cartelli il consumo delle bevande zuccherate era preferito dal 98% degli acquirenti.

Stiamo parlando di un monitoraggio di circa 3mila tipologia di lattine comprate dai giovani tra 12 e 18 anni.

Dopo aver osservato quanto sono i costi fisici del loro smaltimento il consumo è calato dell’89%.

Ecco che con questa piccola operazione di marketing a basso costo si può educare in modo giusto vero il consumo di bevande più sane.

Ovviamente il quantitativo di passi e minuti varia da bevanda a bevanda e in queste poche righe abbiamo riportato solo qualche esempio.

È comunque sempre bene leggere attentamente le etichette delle singole bevande per avere maggiore consapevolezza di cosa contengono.

Approfondimento

Questo gustoso piatto di cipolle abbassa la glicemia prevenendo il tumore al colon