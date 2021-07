Pochi sanno quali sono le straordinarie piante che resistono settimane senza acqua in estate

Le vacanze si avvicinano e con loro il momento in cui dovremo lasciare da sole le nostre piante. Se possediamo piante molto delicate sarà necessario trovare una soluzione per salvarle da morte certa durante la nostra assenza.

In un precedente articolo si era cercato di spiegare al Lettore come prendersi cura delle orchidee anche in vacanza.

Oggi, invece si andrà alla scoperta di quattro piante incredibili capaci di resistere anche una settimana senza acqua.

Tra queste ne troviamo alcune, come la sansevieria, molto diffuse nelle case.

La prima pianta che resiste bene senza annaffiature frequenti è la sansevieria. Una pianta caratterizzata da foglie carnose abituata a resistere in zone dove l’acqua è scarsa.

Da un lato ci lascerà partire tranquilli per le vacanze. Dall’altra è bene sapere che per avere una pianta sana e con foglie carnose sarà necessario procedere con annaffiature un paio di volte al mese.

Tuttavia, le annaffiature non dovranno essere abbondanti, sarà sufficiente inumidire il terreno.

Pilea

La seconda pianta che resisterà molto bene senza eccessive annaffiature è la pilea. Una pianta dal nome particolare che significa “soldi”, per questo conosciuta anche come “pianta dei soldi”.

Come per la sansevieria l’irrigazione dovrà avvenire solamente a terreno asciutto e non sarà necessario annaffiare abbondantemente.

Resisterà bene almeno una settimana senza acqua.

Durante la stagione invernale, invece, si potranno anche vaporizzare le foglie per aumentare il tasso di umidità.

Euphorbia

La euphorbia è un’altra delle piante che ci lasceranno partire senza pensieri.

Si tratta di piante molto interessanti che si trovano frequentemente sui balconi e nei giardini per via della facilità di coltivazione.

Bisognerà irrigare solamente a terreno completamente asciutto e non abbondantemente.

Nel periodo invernale, invece, sarà necessario sospendere le irrigazioni.

Beucarnea

La beucarnea conosciuta anche come “pianta mangiafumo” è una molto diffusa e apprezzata per via della sua capacità di assorbire fumo di sigarette e impurità.

La beucarnea conosciuta anche come "pianta mangiafumo" è una molto diffusa e apprezzata per via della sua capacità di assorbire fumo di sigarette e impurità.

È una pianta che non necessita di eccessive irrigazioni che potrebbero farle marcire le radici. Dovrà essere annaffiata solo quando a terreno completamente asciutto. Da ottobre a febbraio vaporizzare con acqua demineralizzata.