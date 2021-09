Pochi sanno quale detersivo utilizzare per un bucato perfetto tra quello liquido e in polvere

Spesso ci chiediamo quale detersivo usare in lavatrice affinché i capi siano puliti e profumati. Recentemente il team di ProiezionidiBorsa si è occupato del motivo principale per cui spesso il bucato puzza. In realtà, i motivi sono molteplici. Uno di questi è la scelta sbagliata del detersivo. Per esempio, utilizzare un detersivo liquido per lavare gli asciugamani è sbagliato e ne abbiamo parlato proprio in questo articolo.

Ma il bucato potrebbe puzzare anche a causa di un malfunzionamento della lavatrice stessa o a causa della mancata pulizia. Infatti, pulire la lavatrice è essenziale proprio come lavare i capi.

La differenza tra detersivo liquido e detersivo in polvere

La differenza tra detersivo liquido e quello in polvere consiste fondamentalmente nella quantità di ossigeno attivo, ossia la sostanza adatta a igienizzare e a sbiancare.

In qualche supermercato e nei negozi adibiti alla vendita di prodotti per la casa, è possibile acquistare detersivi in polvere per capi colorati. La differenza tra quello “normale” e quello delicato è che in quest’ultimo non vi sono elementi igienizzanti, se non in minime quantità. Questo perché essendo un detersivo per capi colorati deve essere necessariamente delicato. Quello standard, invece, è un po’ più aggressivo per la presenza di ossigeno attivo e proprio per questo è efficace per sbiancare e igienizzare.

Il detersivo liquido è più delicato proprio come quello in polvere per capi colorati e, di conseguenza, è meno aggressivo. Il detersivo liquido si scioglie più velocemente rispetto a quello in polvere che inizia a sciogliersi alla temperatura di 30° circa. Ciò nonostante sprigiona la sua azione sbiancante ad elevate temperature dai 60° gradi circa.

Inoltre, il detersivo liquido può essere utilizzato nei lavaggi rapidi e a basse temperature. Ma non contiene additivi a base di ossigeno attivo. Ciò significa che per avere un buon bucato profumato e che non puzzi, come spesso capita, bisogna aggiungere degli additivi igienizzanti. Il detersivo liquido è un buon prodotto poiché pulisce ma a livello di igienizzazione è da preferire quello in polvere.

Pochi sanno quale detersivo utilizzare per un bucato perfetto tra quello liquido e in polvere

Alla domanda “qual è quello migliore per questo determinato capo”, pochi sanno quale detersivo utilizzare per un bucato perfetto tra quello liquido e in polvere. Almeno fino ad ora, poiché vedremo di rispondere alla domanda.

Abbiamo visto che il detersivo in polvere è più sbiancante e igienizzante rispetto a quello liquido ed è efficace già a basse temperature poiché contiene l’ossigeno attivo. Dunque, il detersivo in polvere è da utilizzare per gli asciugamani, teli da bagno, accappatoi, tovagliato, lenzuola, canovacci e capi sporchi e difficili da trattare. Consigliamo il risciacquo in ogni caso, per evitare eventuali residui.

Il detersivo liquido è da utilizzare per i capi delicati come la biancheria, le camicie, tessuti pregiati e capi colorati. Consigliamo di leggere le etichette dei diversi capi in ogni caso.