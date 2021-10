Pochi sanno preparare questa amatissima e gustosissima bevanda perfetta per Halloween in 5 minuti

In questo periodo, la maggior parte delle persone si concentra sulla famiglia e sulle buone abitudini da avere per poter passare del tempo con le persone care. Ed è proprio nel mese di ottobre che con l’arrivo di una famosissima ricorrenza americana, in ogni famiglia non può mancare la dovuta atmosfera.

I bambini, ma anche gli adulti, adorano molti di questi preparativi, tra cui i dolcetti, le decorazioni e molto altro ancora. Una di queste decorazioni è senza dubbio la famosa zucca, da poter esporre in giardino con una candela accesa, sopra al camino o come centrotavola.

Mentre ci apprestiamo a svuotare la nostra zucca, sarebbe un vero peccato dover destinare tutta la sua polpa per la preparazione di ricette. Una di queste è quella della buonissima pizza con un ingrediente speciale che nessuno ha mai provato. Oppure molte altre come la lasagna con provola e zucca, oppure la zucca sott’olio e così via.

Ed è proprio in questi casi che una parte delle nostra polpa di zucca la dovremmo destinare ad una gustosissima e amatissima bevanda perfetta per Halloween da preparare in 5 minuti.

Una deliziosa scoperta per il palato perfetta per il periodo autunnale

La ricetta qui proposta è una delle più famose al mondo proposte anche da una famosissima catena come Starbucks. Il nome della bevanda è pumpkin spice latte ed è una vera goduria da gustare in questo periodo dell’anno.

Si tratta di un latte caldo speziato alla zucca, molto facile da preparare con successo assicurato. La preparazione comprende la purea di zucca che di primo impatto non ispira tanta golosità, ma dopo aver assaggiato questa bevanda, non se ne potrà fare più a meno.

Ingredienti

500 ml di latte

500 ml di acqua fredda

400 g di zucchero

300 ml di caffè

5 cucchiai di polpa di zucca

un pizzico di cannella in polvere

la punta di un cucchiaino di zenzero in polvere

una spolverata di noce moscata

Procedimento

Iniziare con la preparazione dello sciroppo di zucca. Questo non è altro che l’insieme di zucchero, acqua, spezie ed infine zucca. Prendere un pentolino e versare l’acqua e lo zucchero e lasciarlo sciogliere con una fiamma moderata fino all’ebollizione.

Successivamente aggiungere le spezie come la cannella, lo zenzero e la noce moscata ed infine la polpa di zucca. Mescolare tutto per pochi minuti fino a quando non si otterrà uno sciroppo che dovrà essere versato in una ciotola e lasciarlo raffreddare e riporre in frigorifero.

Nel frattempo preparare il latte schiumato. Questo potrà essere portato quasi all’ebollizione e montarlo con un montalatte da cappuccino elettrico e metterlo da parte. Prendere le tazze, aggiungere un po’ di sciroppo di zucca sul fondo, il caffè e il latte schiumato, girare leggermente ed ecco la nostra golosa bevanda.

