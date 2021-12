Capita spesso di delegare qualsiasi aspetto dell’alimentazione dei nostri gatti ai prodotti presenti in commercio. Talvolta lo facciamo per comodità, ed ovviamente è nel nostro pieno diritto farlo. Altre volte, però, diamo per scontato di non poterlo fare. Crediamo di non sapere quali ingredienti utilizzare. Inoltre, pensiamo che sia complicato. Questo è un peccato, perché preparare biscottini per gatti è facile ed economico. Ci sono sicuramente alcune accortezze da adottare. Ad esempio, è preferibile evitare il lattosio. Questo infatti risulterebbe indigesto per i nostri amici felini. Come lo è, d’altronde, anche per moltissimi di noi.

In compenso, però, preparare biscottini potrebbe rappresentare un ottimo metodo per evitare sprechi in casa. Ci farebbe poi ogni tanto risparmiare qualche euro, visto che questi prodotti hanno pur sempre un prezzo. Nulla inoltre ci preclude di creare una ricetta sfiziosa che il nostro gattino potrebbe adorare. Pochi sanno preparare biscotti in casa per i nostri gatti ma questo snack al tonno semplicissimo è una delizia ed ecco come fare.

Uno snack golosissimo

Ecco allora una ricettina furba e veloce, che farà leccare i baffi sornioni del nostro gattino. Si sa che ai gatti piace il pesce ed in questo andremo sul sicuro. Gli ingredienti sono semplici. Tutto ciò che serve è un po’ di tonno in scatola che sia stato precedentemente sgocciolato, 1 uovo, due pugni di farina di avena e un cucchiaino di olio di semi di girasole.

Sarà necessario cuocere il prodotto nel forno. Quindi possiamo preriscaldarlo a 160 °C e, nel frattempo, amalgamare gli ingredienti. Versiamo in una ciotola uovo, olio e tonno. Aggiungiamo la farina d’avena e bagniamo con 2 cucchiai di acqua. Mescoliamo gli ingredienti fino a che l’impasto non è ben amalgamato. Possiamo utilizzare anche un mixer elettrico per velocizzare.

Con l’impasto possiamo ora formare tante palle che costituiranno i nostri snack al tonno. La cottura prevista è di circa 15 minuti. Ricordiamoci di utilizzare una carta da forno per evitare bruciature e odoracci. Una volta pronti, aspettiamo che siano ben freddi per darli al nostro gattino. Ricordiamo sempre di non aggiungere spezie come sale o zucchero nell’impasto, perché possono fare male ai nostri amici felini.

Non dimentichiamoci, infine, che possiamo creare molti oggetti per il gatto da materiale di scarto o che avremmo dovuto buttare. Ad esempio, con questi 3 oggetti, altrimenti da buttare, potremmo realizzare degli eleganti copri lettiera. In questo modo, gli ospiti che verranno a casa nostra non saranno costretti a guardare la sabbietta. Inoltre, se il nostro gatto è molto attivo di notte, causando danno al nostro sonno e a quello dei vicini, ecco qualche trucco per risolvere il problema.