I cani sono i migliori amici dell’uomo. E anche se gli esseri umani e gli animali a volte si capiscono al volo e senza aver bisogno di parole, alcuni comportamenti non ce li riusciamo a spiegare. Ad esempio: perché il nostro cane ci guarda fisso negli occhi quando fa i suoi bisogni?

I proprietari di cani lo sanno fin troppo bene, quando si va a fare una passeggiata e il cane si ferma per fare i suoi bisogni (soprattutto quelli grossi) ci fissa con un intenso contatto visivo. Ma perché lo fa? Scendiamo nei dettagli e scopriamo la risposta a questa domanda.

Pochi sanno perché il nostro amico a quattro zampe ci fissa mentre fa i suoi bisogni

Ciò che si nasconde dietro l’intenso contatto visivo tra cane e padrone quando il primo fa i bisogni, cambia a seconda del cane.

Ma una cosa è certa: il nostro amico a quattro zampe vuole stabilire una connessione speciale con noi, proprio nel momento dei bisogni e il lungo contatto visivo innesca in lui una reazione fisica.

Magari il cane ci guarda perché ci considera come un genitore. Il contatto visivo tra cane e padrone è molto simile alla reazione fisica tra cucciolo e mamma cane. Ciò significa che il nostro cane vuole farci capire quanto ci ami, come una madre. E questo non fa bene solo a lui ma anche a noi esseri umani. I cani fanno bene alla nostra salute.

Il secondo motivo potrebbe essere che ci considera come colui o colei che lo ricompenserà. I cani vengono spesso ricompensati con un bocconcino quando imparano a fare i bisogni. Ad un certo punto imparerà che se non farà più i bisogni in casa, otterrà uno spuntino.

L’ultimo e più importante motivo

Pochi sanno perché il nostro amico a quattro zampe è solito fissarci quando fa i suoi bisogni. Il cane può guardarci mentre fa i bisogni perché si sente molto debole e vulnerabile in quel momento e guardare il proprio padrone lo fa sentire al sicuro.

I nostri cani potrebbero voler stabilire un contatto visivo con noi per assicurarsi che gli stiamo guardando le spalle proprio in quel momento delicato e che lo proteggeremmo nel caso di eventuali minacce.

La posizione dei bisogni, inoltre, è una posizione molto vulnerabile per i cani; questa sensazione è un residuo del loro antenato selvaggio, il lupo, che deve ancora cavarsela da solo in natura.

I nostri cani non si vergognano in quel momento e non vogliono assolutamente che ci giriamo dall’altra parte. Se sosteniamo il loro sguardo in quel momento, si sentiranno protetti.

Per ultimo cerchiamo di capire per quanto tempo i cani possono trattenere i grossi bisogni? La maggior parte dei cani adulti sani riesce a trattenerli per circa 8 ore. Quando si tratta di cuccioli sani, possono trattenerla non più di un’ora.

