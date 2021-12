Chi si approccia allo studio delle lingue antiche lo fa perché attratto e affascinato o perché ciò è imposto dai programmi liceali. La scelta di studiare il greco antico può dipendere dall’iscrizione al liceo classico che è consigliato a studenti della scuola media che di solito sono portati per gli studi umanistici.

Tre ragioni importantissime e spesso sottovalutate

Pochi sanno le vere ragioni per cui è utile e bello studiare il greco antico quando si decidono di affrontare gli studi classici. Innanzitutto bisogna sapere che questa lingua antica deriva a sua volta da una lingua madre, ancora più antica, cioè l’indoeuropeo. In secondo luogo che le influenze dell’alfabeto fenicio sono state notevoli e preponderanti per la sua nascita. Quindi è utile conoscere il greco antico per comprendere parole desuete che hanno un ruolo importantissimo anche nelle lingue moderne.

Infatti grazie allo studio del greco antico potremmo risalire all’etimologia di parole che già usiamo nella lingua italiana senza però apprezzarne veramente i più reconditi significati. Dietro alcuni termini altolocati e specialistici usati nei campi della medicina, delle scienze o di alcune branche della tecnologia si nascondono parole del greco antico. Esse si sono diffuse anche nelle lingue moderne come inglese, francese e spagnolo. Un esempio per tutti telegramma, parola da cui derivano alcuni noti social. Usiamo spesso parole di questo tipo senza avere la consapevolezza che derivano dal greco antico.

Inoltre studiare e conoscere il greco antico ci consentirà di leggere poesie e testi letterari che hanno fatto la storia della letteratura europea. I più grandi letterati del mondo ne hanno tratto fonte d’ispirazione. Infatti gli autori greci sono stati la base degli studi in autori come Foscolo e Quasimodo tanto per citare i poeti italiani più famosi.

Esercitarsi nella traduzione di questa lingua antica e ormai morta ci permetterà di aprire la mente verso il pensiero critico. A volte la difficoltà di svolgere la traduzione dal greco è pari, se non superiore, allo svolgimento di un compito di matematica. La traduzione infatti offre più opportunità e soluzioni nell’interpretazione ciò che vuole comunicare il testo originale. Questa apparente difficoltà porterà gli studenti ad aprire la propria mente verso la ricerca di un linguaggio adatto per interpretare il testo greco. Rendere fruibile la traduzione approcciandola con il nostro modo di scrivere e di pensare è la vera sfida che il greco ci offre.