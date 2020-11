Catalogati per le sue bacche tra i frutti di bosco, pochi sanno le proprietà benefiche dei mirtilli rossi. Una di queste è rappresentata dalla capacità di sopprimere naturalmente, nel corpo umano, i processi infiammatori. E per questo nelle migliori erboristerie è possibile trovare a scaffale ed acquistare i mirtilli rossi sotto forma di estratto, ma anche in polvere e fino ad arrivare alle compresse ed alle capsule.

Ecco perché forse pochi sanno le proprietà benefiche dei mirtilli rossi

Per quel che riguarda le proprietà nutrizionali, i mirtilli rossi sono ricchi di vitamina A ed ancor più di vitamina C. Bere la mattina il succo di mirtillo rosso, senza esagerare, significa inoltre fare il pieno di sali minerali. I mirtilli rossi, infatti, sono principalmente ricchi di potassio, e poi a seguire di fosforo, calcio e magnesio.

Ma oltre che a colazione come succo, i mirtilli rossi sono molto versatili in cucina per la preparazione di ricette e di piatti dolci e salati. Per esempio, si può preparare un gustoso filetto di manzo con la salsa di mirtilli rossi. Oppure preparare la cranberry sauce, ovverosia una gustosa salsa dal sapore un po’ dolce ed un po’ aspro con le bacche fresche. E poi con l’aggiunta, in cottura, di succo e di buccia d’arancia insieme allo zucchero al fine di creare lo sciroppo.

Le tante ricette con i mirtilli rossi, dai dolci ai contorni da leccarsi i baffi

Proseguendo con le possibili ricette, le bacche sono ottime pure per realizzare panini dolci ai mirtilli rossi. Oppure torte ed anche piatti leggeri come per esempio le carote arrostite con i mirtilli rossi. Si tratta di un contorno originale perfetto, tra l’altro, per stupire gli ospiti a tavola. E questo anche perché il contorno di carote con i mirtilli può essere condito con origano, miele, limone e menta per un gusto irresistibile, da leccarsi i baffi.