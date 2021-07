Che bello andare in piscina d’estate. Quando il caldo è insopportabile ed il mare è troppo lontano, la piscina è la scelta migliore per rinfrescarsi, prendere la tintarella e rilassarsi. Ma l’ambiente umido della piscina favorisce la proliferazione di funghi ed il fatto che le piscine sono di solito molto frequentate non aiuta in questo senso. Pochi, però, sanno di quest’olio utile contro le micosi della pelle prese in piscina.

L’infezione da funghi

La micosi è un’infezione della pelle, che interessa principalmente i piedi e raramente le mani. Si sviluppa negli spazi tra le dita o tra le dita e la pianta del piede. Questo perché sono i punti che restano sempre un po’ umidi. L’umidità, infatti, è l’ambiente ideale per i funghi.

La pelle colpita da micosi si presenta arrossata e squamosa, fino a presentare, negli stadi più avanzati, vesciche piene di liquido e vere e proprie ferite.

La prima regola fondamentale per evitare di contrarre questa infezione è quella di non camminare a piedi nudi, soprattutto nelle aree più umide e più frequentate. Inoltre, effettuiamo una doccia con acqua dolce dopo il bagno ed asciughiamo bene il corpo, soprattutto i piedi. Infine scegliamo calzini e calzature traspiranti per permettere ai residui di umidità di evaporare.

Una volta contratta l’infezione è bene rivolgersi ad un dermatologo, che saprà come arginare il problema e risolverlo.

Diversi studi portati avanti negli ultimi anni hanno evidenziato le proprietà antifungine di un prodotto naturale.

Pochi sanno di quest’olio utile contro le micosi della pelle prese in piscina

Le nostre nonne ci raccontano di tanti rimedi naturali che potrebbero funzionare in caso di micosi della pelle. Il bicarbonato, l’aglio, l’aceto e limone sono tra quelli più comuni. Non ci sono, però, prove scientifiche che avvalorino questa tesi.

Recenti studi hanno evidenziato, invece, come l’olio tea tree possa essere un ottimo antifungino.

L’olio di tea tree viene ricavato dalla Melaleuca alternifolia ed è utilizzato da molti per le micosi, sia della pelle che delle mucose interne, come nel caso della candida.

Il miglior consiglio resta comunque quello di fare attenzione.