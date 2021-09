Il Salento è una terra dalle mete assolutamente imperdibili. Un viaggio tra storia e tradizione, natura ed arte, che racchiude uno degli scenari più belli e caratteristici da visitare in Puglia. Il versante ionico offre incantevoli coste di sabbia fine, bagnate da acque cristalline immerse nel verde della macchia mediterranea. Su quello adriatico troviamo invece incredibili scogliere frastagliate a strapiombo sul mare e meravigliosi fondali da cui emergono suggestive grotte naturali.

Spiagge e scogliere sono infatti uno dei principali motivi per cui questo territorio è tanto gettonato per le vacanze estive, ma è solo una minima parte di quello che realmente questo magico luogo può offrire. Inoltre pochi sanno di poter fare nel Salento quest’attività impensabile ed incredibile soprattutto a settembre.

Occasioni imperdibili da vivere nella penisola salentina

Nei tanti piccoli borghi e nelle città di tutta la penisola è possibile ammirare le bellezze del Barocco salentino: gioielli artistici dalle forme elaborate e stravaganti da scoprire e da cui farsi ammaliare. È anche possibile immergersi in tappe culinarie imperdibili per esplorarne il lato gastronomico. Sagre paesane, trattorie, ristoranti – e perché no!? – anche inviti a cena: l’accoglienza di questo popolo è ben conosciuta. Ma non è tutto …

Il trekking è un’attività che può sembrare anomala nel Salento, ma in realtà questa favolosa terra regala sorprese che non ci si aspetta. I suoi paesaggi da esplorare a piedi o a cavallo sono una miriade e a dir poco scenografici. Chi ama l’avventura ha a disposizione molti sentieri naturali che permettono di godere della flora e della fauna del posto e di scoprire i luoghi più nascosti e sconosciuti.

Il momento migliore per poter approfittare di questa occasione è proprio il mese di settembre, quando ancora il sole è caldo, ma i vacanzieri di massa sono rientrati nelle proprie case. Per conciliare il piacere della scoperta e la voglia di mare in un’oasi di pace, di seguito, ecco un itinerario da non perdere:

“Orte-Palascìa”

La zona è quella di Otranto. Con il mare sempre affianco, il percorso si estende per 7 km tra esemplari di flora locale, quali il timo arbustivo e il salvione giallo. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore e 30 minuti, in cui sarà possibile intravedere anche specie di falco pellegrino e falco della regina. Partendo da località Masseria Orte di Otranto, si passerà per la Baia dell’Orte dove vi è una splendida cava di Bauxite caratterizzata da un lago verde smeraldo e terra rosso acceso. L’escursione terminerà al faro della Palascìa, dove si trova un osservatorio permanente ed un museo naturalistico. Il panorama sbalorditivo permetterà di godere di un’alba indimenticabile.

I meravigliosi paesaggi salentini lasceranno di stucco anche gli escursionisti più esperti.