Il diabete è una malattia cronica molto diffusa, caratterizzata dall’aumento della concentrazione di zucchero nel sangue.

Responsabile del diabete è una carenza totale o parziale di insulina, ormone la cui azione più importante è quella di ridurre il glucosio nel sangue.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il diabete è associato ad un cattivo stile di vita; infatti la glicemia alta può causare danni al cuore, vasi sanguigni, occhi, reni e nervi.

Per questo è fondamentale la prevenzione, controllando periodicamente della glicemia e, in presenza di sintomi, altrettanto fondamentale consultare tempestivamente il proprio medico.

Pochi sanno di avere nel giardino o nell’orto questa straordinaria pianta che previene il diabete

La galega officinalis è una pianta officinale, apprezzata anche come pianta ornamentale, semplice da coltivare nelle aiuole del nostro giardino o nell’orto.

Essa contiene notevoli proprietà benefiche, tra le quali è riconosciuta la sua efficacia preventiva contro il diabete.

Tale efficacia contro questa malattia è dovuta proprio alla presenza della galegina, che non è altro che un alcaloide dalla notevole carica ipoglicemizzante.

Nel 2018 è stato condotto uno studio che sottolinea l’effetto positivo dell’estratto di galega sui topi affetti da diabete mellito.

La galega inoltre, stimola la diuresi, favorendo l’eliminazione delle tossine dal corpo. Può essere assunta come infuso, decotto, oppure procurandosi la tintura madre.

Quest’ultima è ottima per chi vuole tenere sotto controllo la glicemia, assumendola prima dei pasti fondamentali della giornata.

In pochi sanno di avere nel giardino o nell’orto questa straordinaria pianta che previene il diabete, oltre ad avere delle sorprendenti proprietà benefiche.

Maggiori informazioni

Sottolineiamo che l’assunzione della galega è integrativa e non sostituisce la terapia con l’insulina. Prima della sua assunzione, quindi, è fondamentale consultare il proprio diabetologo o il medico di fiducia che ci potrà dare informazioni più dettagliate.

Per chi non lo sapesse, questa pianta deve essere tenuta lontano dai cani e gatti perché è pericolosa per la loro salute.