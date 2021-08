Con settembre arriva l’arancione. Lo vediamo nelle foglie degli alberi che poco a poco cominceranno a cadere, così come nella zucca e in alcuni funghi dei nostri boschi. Ecco, gli ingredienti fondamentali della zuppa che prepareremo oggi sono proprio i funghi e la zucca. Certo, ingredienti che ci fanno pensare all’autunno ma con un tocco estivo. La zuppa, infatti, sarà fredda. La ricetta non è così usuale ed è per questo che pochi sanno cucinare questa velocissima zuppa fredda che mette d’accordo tutti.

Ingredienti

500 grammi di zucca;

200 grammi di funghi (anche champignon bianchi);

latte, mezzo litro;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Preparazione

In pochi sanno cucinare questo piatto anche perché l’abbinamento zucca e funghi è difficile. La zucca è quasi dolce, mentre i funghi presentano quel gusto che i cultori della gastronomia chiamerebbero umami. Parola di origine giapponese, sta a significare “saporito”, “gustoso”. Chi ama i funghi ha sicuramente in mente quel gusto salato ma allo stesso tempo persistente e pungente. Ecco, abbinare la zucca ai funghi può sembrare difficile, ma non lo è assolutamente se si seguono queste raccomandazioni. Il processo intero di preparazione non prenderà molto tempo, ma è necessario dotarsi di un mixer e di ghiaccio.

In primo luogo dobbiamo andare a pulire i funghi. Se parliamo di funghi champignon, ricordiamoci che la terra può nascondersi anche sotto il cappello, tra le lamelle. Dunque, passiamo per bene tutti i funghi anche sotto l’acqua corrente. Tagliamo naturalmente il gambo laddove presenti della terra, e passiamo anch’esso sotto l’acqua corrente. A questo punto, concentriamoci sulla zucca. Sarebbe meglio comprarla intera, e decidere la parte da usare vedendo la cottura dei funghi. In linea di massima, per questa ricetta servono 500 grammi di zucca. Andiamo dunque a ricavarli tagliando in cubetti la zucca, che passiamo anche sott’acqua. Prendiamo, dunque, una pentola capiente e andiamo ad inserire i pezzetti di zucca. Pizzico di sale e accendiamo il fuoco. Aspettiamo che l’acqua bolla e poi contiamo dieci minuti.

Nel frattempo, andiamo a passare i nostri funghi in padella con del semplice olio extravergine di oliva. Passati i dieci minuti, andiamo a mettere tutto nel mixer e lo azioniamo. Quando notiamo una cremosità che ci soddisfa, versiamo il contenuto in un piatto fondo e lo lasciamo raffreddare. Sarà poi nostra cura di servirlo agli amici o a noi stessi una volta che si sia completamente raffreddato. La soddisfazione al palato sarà poi massima.

