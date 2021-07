Pochi sanno cosa c’entri un guanto per lavare i piatti con un tappeto

Una coppia decisamente insolita ma come spesso accade un duo vincente! Capita spesso che quando utilizziamo i guanti per lavare i piatti, o per svolgere altre faccende domestiche, si rompa la gomma. Magari, per di più, si aprono degli squarci proprio sulla punta delle dita. Il paio di guanti diventa così inutilizzabile ma non dobbiamo gettarli nella spazzatura!

Pochi sanno cosa c’entra un guanto per lavare i piatti con un tappeto

Infatti è proprio così: un guanto può esserci molto utile per risolvere due comunissimi problemi relativi ai tappeti.

L’antiscivolo a costo zero

Uno dei problemi più frequenti che ci arrecano i tappeti è lo spostamento continuo in mancanza della retina antisdrucciolo. Possono persino diventare un pericolo e causare uno scivolone se non vengono correttamente fissati.

Potremmo, quindi, utilizzare i guanti rotti ricavandone dei quadrati, tagliandone le dita e il palmo.

Una volta ottenuti questi rettangoli in gomma metteremo giusto un goccio di colla a caldo dal lato felpato. A questo punto li incolleremo sul retro del tappeto. Ecco la magia: il tappeto non si muoverà più!

Mai più peli di Fido o di Fuffi sul tappeto

Sempre grazie ad un paio di guanti per lavare i piatti possiamo ottenere un validissimo sistema anti-pelo per tappeto. Quante volte, infatti, i nostri amici a quattro zampe lasciano nuvole di peli sul nostro tappeto! Gatti e cani sono sempre molto “affezionati” ai nostri tappeti.

A volte l’aspirapolvere sembra non essere efficace se non utilizziamo il corretto accessorio con la spazzola. A lungo andare, poi, l’utilizzo frequente dell’aspirapolvere con la spazzola rischia di rovinare il tappeto.

Ecco, quindi, che possono tornarci utili i guanti in gomma. Tagliamo completamente la parte delle dita in modo da ottenere una specie di manicotto. A questo punto inseriamo nel manicotto uno spazzolone per pavimenti.

Foriamo il nostro guanto all’altezza dell’alloggiamento del manico per potervi appunto avvitare quest’ultimo. Non ci resta che passare lo spazzolone rivestito dal guanto sul tappeto e in men che non si dica avremo rastrellato tutti i peli “molesti”. La gomma, infatti, esercita una forza antistatica che riuscirà a sollevare i peli senza alterare, però, la tessitura e la trama del tappeto.

Pochi sanno cosa c’entra un guanto per lavare i piatti con un tappeto e ora anche noi non potremo più rinunciare ad utilizzarli come descritto.

