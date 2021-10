Attirare i piccioni o gli uccelli sui nostri balconi può essere una sciagura che vorremmo evitare o una necessità fortissima. Infatti, c’è sempre più gente che vorrebbe vedere della vita posarsi suoi propri spazi esterni. Forse sarà stata la difficilissima fase di lockdown che ci ha visto privati di libertà e di cose belle a spingere molti italiani ad attirare gli uccellini sui propri balconi.

Ad ogni modo, a volte la natura lavora già da sola. Spesso capita che nei centri urbani già vicino alla natura ogni sorta di uccellini popoli quei balconi. Se, però, viviamo nel centro di una grande città, la questione può farsi molto più delicata. Gli uccelli sembrano non arrivare mai e i nostri balconi restano sempre vuoti. Infatti, in pochi sanno cosa attira effettivamente uccellini e piccioni sui nostri balconi e terrazzi.

Attenzione a tutto ciò che sembra un nido, se non li vogliamo

In primo luogo, ricordiamoci che gli uccelli fanno naturalmente parte della natura e di conseguenza prediligeranno degli spazi che ricordano la natura. Se abbiamo un balcone o un terrazzo senza nessuna pianta o fiore, si poseranno molto più difficilmente. Invece, se scegliamo queste piante potremmo dar loro l’impressione di posarsi in un bosco.

Inoltre, gli uccelli potrebbero arrivare molto di più se usassimo l’accortezza di lasciare qualcosa nel balcone che possa ricordargli un nido. In alcuni casi le persone comprano proprio dei piccoli nidi di legno, che poi appendono sul terrazzo vicino a qualche pianta. Se non vogliamo fare questo tipo di spesa, basta ricordarci di lasciare qualche piccolo contenitore sul balcone. In questo modo, gli uccelli arriveranno in gran numero.

Tornando al discorso sulle piante, ricordiamoci che ce ne sono alcune che producono anche delle bacche. Forse noi non le mangeremmo mai, ma queste bacche sono delle vere e proprie prelibatezze per gli uccellini. Sulla scia delle bacche, ricordiamoci che se lasciamo anche una piccola mangiatoia per uccelli sul tetto avremo tantissime chance in più di vederli.

Infine, con il cibo ricordiamoci di lasciare anche una piccola ciotolina d’acqua. Gli uccelli ne hanno bisogno tanto quanto noi umani. Proviamo a inserire tutte queste cose nel balcone poco alla volta e i risultati arriveranno sicuramente.

