Il riso bollito avanzato può diventare un piatto particolarmente gustoso da servire a pranzo o a cena anche in un giorno di festa. È sufficiente aggiungere gli ingredienti giusti e gratinare in forno, per risolvere brillantemente il problema del cosa mettere in tavola senza buttare niente. Può essere anche un sistema per accorciare i tempi. In fondo, avere il riso bollito in anticipo e pronto al momento della preparazione, può essere una bella comodità. Qualunque sia la scelta, di risparmio o di praticità, mettiamoci all’opera.

Aggiungiamo sempre le verdure

Nel preparare i nostri piatti cerchiamo di fare scelte salutari senza rinunciare alla bontà. Soprattutto se ci sono bambini in casa, mettiamo sempre un po’ di verdura nelle preparazioni perché i piatti si completino con tanti importanti nutrienti.

Questi sono gli Ingredienti per 4 persone:

320 g di riso;

1 cavolfiore di media grandezza;

una cipolla;

150 g di Fontina;

100 g di Parmigiano grattugiato;

50 g di pangrattato;

olio extravergine di oliva q.b.;

burro q.b.;

sale q.b.

Pochi sanno come utilizzare il riso bollito avanzato ma questo goloso piatto gratinato al forno con verdure può essere la risposta geniale

Come prima operazione puliamo e lessiamo il cavolfiore al dente. Nel frattempo facciamo rosolare leggermente l’olio e la cipolla tritata finemente in un tegame capiente. Quando la cipolla è imbiondita aggiungiamo il riso e lasciamo insaporire a fuoco dolce. Appena il riso è ben caldo, versiamo metà della fontina tagliata a piccoli pezzi e mescoliamo bene per farla amalgamare. Aggiungiamo sale se necessario.

In una pirofila rivestita di carta da forno disponiamo dei fiocchetti di burro e cospargiamo con metà del pangrattato. Poniamo uno strato di cavolfiore, un po’ di sale e ricopriamo con la Fontina tagliata a dadini. Sovrapponiamo uno strato di riso e cospargiamo prima con il pangrattato e poi con il Parmigiano grattugiato. Completiamo con fiocchetti di burro su tutta la superficie dello sformato. Inforniamo a 230 gradi in forno preriscaldato per circa 20 minuti finché non si sarà formata una bella crosticina croccante. A questo punto possiamo portare a tavola.

Pochi sanno come utilizzare il riso bollito ma questa è solo una delle tante realizzazioni che si possono fare. Lo stesso piatto si può preparare con verdure diverse, o magari con l’aggiunta di besciamella o di prosciutto cotto per un piatto più ricco e sostanzioso. Oppure possiamo preparare delle crocchette di riso da friggere in olio abbondante. Questa ricetta è antispreco ma non sacrifica qualità e sapore e qualche volta può farci risparmiare tempo. Il che non guasta mai e ci piace molto.

Lettura consigliata

Questo pesce economico e ricco di antiossidanti potrebbe aiutarci a ridurre trigliceridi e colesterolo e a prevenire l’Alzheimer