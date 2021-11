I capelli sono una parte molto importante del corpo umano. Oggi spesso capita di identificare una persona a seconda della chioma. Biondi, lunghi, castani, ricci. Possiamo dire che la loro funzione primaria è estetica. Ma non è la sola. Infatti, avere una chioma curata e in ordine è il primo modo per fare buona impressione. Pochi sanno che spesso grazie ai capelli possiamo sentirci bene con noi stessi e con gli altri. Inoltre, una chioma in salute è espressione del benessere della persona.

Tuttavia, può capitare che i capelli presentino dei disagi. Questi possono nascere a causa di carenze alimentari o per i cambiamenti metereologici e stagionali. Per esempio, in un articolo precedente abbiamo visto che in autunno spesso sono secchi e spenti. Ma il più delle volte è la natura stessa del cuoio capelluto che può dare qualche problema. È il caso di chi soffre di capelli grassi o di forfora.

Entrambe le patologie possono diventare un vero problema. I tentativi per risolverle possono variare dall’utilizzo di prodotti specifici alla richiesta d’aiuto a un esperto. Tuttavia, secondo la Società Italiana di Tricologia, spesso il problema principale è la cattiva informazione. Infatti, pochi sanno come trattare capelli grassi e pieni di forfora senza commettere questi comuni errori e spieghiamo perché in questo articolo.

Perché abbiamo i capelli grassi

L’ipersecrezione sebacea si presenta con chiome unte e oleose. La norma più comune è che questo tipo di capelli debbano essere lavati di frequente. Ma si rischia di esagerare. Infatti, anche lavarli troppo di frequente e con prodotti sbagliati è un errore. Uno shampoo troppo forte può irritare il cuoio capelluto ingigantendo il problema.

Stessa cosa succede se laviamo i capelli ogni giorno. Infatti, non elimineremo solo l’unto ma anche il sebo benefico che ricopre i bulbi piliferi che ne produrranno in maggiori quantità. Ecco perché bisogna usare prodotti che regolino la produzione di sebo senza essere aggressivi e non più di 3 volte a settimana.

Pochi sanno come trattare capelli grassi e pieni di forfora senza commettere questi comuni errori e questo vale anche per la forfora o pitiriasi. A causare la continua sostituzione delle cellule della cute possono essere cambiamenti metereologici, stress, uso di prodotti aggressivi e familiarità.

Chi ne soffre va alla ricerca di prodotti ad hoc che tengano a bada il problema. Anche in questo caso, però, l’uso di detergenti inadatti può peggiorare la situazione e modificare il Ph della pelle. Per questo è necessario valutare di che tipo di forfora si tratta e la causa scatenante. Solo dopo si potrà individuare il trattamento migliore e lo shampoo meno invasivo. Il consiglio degli esperti è non procedere per tentativi.

