Pochi sanno come risparmiare sulla costosa lettiera del gatto grazie a questa idea sbalorditivo

Elegante e indipendente, pochi resistono al fascino del gatto. Chi ne possiede uno farebbe qualsiasi cosa per lui. Il cibo migliore, i tiragraffi più incredibili, palline di ogni tipo e soprattutto la lettiera. Sappiamo veramente quanto costa la lettiera del nostro gatto ogni mese?

Ogni mese, un gatto ha bisogno di almeno un pacco di sabbietta o di lettiera. Oggi in commercio ne esistono di ogni tipo. Da quella agglomerante a quella al tofu biodegradabile. Insomma, le lettiere possono avere costi così come qualità molto diverse. I costi variano da 2 euro a 14 euro per 1.5 kg.

Ma la lettiera di scarsa qualità avrà anche minor durata. Quindi in un mese ne dovremo sicuramente comprare più di un pacco. Pertanto, è sempre bene scegliere una lettiera che abbia un buon rapporto qualità prezzo.

Ma come è possibile ridurre i costi di acquisto mantenendo un prodotto di qualità? Abbiamo già visto che in alternativa alle costose crocchette artificiali questa potrebbe essere l’alimentazione perfetta ed economica per il nostro cane. Ma pochi sanno come risparmiare sulla costosa lettiera del gatto grazie a questa idea sbalorditiva.

La scelta migliore

Probabilmente non esiste una lettiera più adatta delle altre per il nostro gatto. Una lettiera di qualità deve avere grani piccoli. Che sia sabbia o altro materiale, deve essere fine ma non troppo. Infatti, se troppo fine, potrebbe volare nell’aria e intossicarci.

In seconda istanza deve assorbire gli odori. Per questo sono nate le lettiere ai grani di silicio. Ritrovarsi con l’odore della lettiera in tutta la casa è davvero spiacevole. Poi, alcuni oggi preferiscono acquistare lettiere agglomeranti. Queste consentono di eliminare solo la parte sporca. Quindi, per trovare il prodotto giusto per noi e per il nostro gatto bisogna fare delle prove.

Per tagliare sulle spese della lettiera esiste un modo semplicissimo e davvero geniale. Infatti, pochi sanno che si possono fare delle lettiere casalinghe. Basta procurarsi un prodotto assorbente naturale e la sabbietta è pronta per essere usata.

Tra i possibili ingredienti da utilizzare al posto della lettiera tradizionale troviamo la farina di yucca. Questo ingrediente molto usato nella cucina africana e brasiliana ha una consistenza perfetta per la lettiera. Inoltre, più è grossolana più servirà nell’intento.

La farina di yucca, infatti, a contatto con l’urina del gatto ha lo stesso effetto agglutinante delle normali lettiere. Quindi, quando il gatto deciderà di fare la pipì, si formerà una piccola pallina da rimuovere facilmente. Un’idea intelligente è mescolare la farina di yucca alla farina di mais. L’effetto assorbente migliorerà al 100%.