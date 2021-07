Con l’arrivo dell’estate dobbiamo stare molto attenti alla nostra pelle. In questo periodo è scoperta per molto tempo, in genere con la speranza di abbronzarci. Questo significa, però, che è anche soggetta a secchezza, scarsa brillantezza, perdita di tono.

Per questa ragione, la cosa migliore è trovare una maniera di tutelarci, utilizzando i prodotti corretti per evitare inconvenienti. In particolare, ci sono tante creme che possono fare al caso nostro e scegliere tra tutte queste non è sempre un’impresa facile. Oggi proviamo a dare una mano, indicando gli ingredienti che non possono mancare in un prodotto davvero efficace. Pochi sanno come riconoscere le creme migliori per avere una pelle bellissima d’estate, ecco come.

Ecco gli ingredienti fondamentali

Partiamo con la vitamina C. Questo è uno degli ingredienti più importanti per una crema, in quanto fornisce importanti antiossidanti che rallentano l’invecchiamento. Serve poi a rendere la pelle più brillante e meno spenta. Una crema con vitamina C è quindi un’ottima scelta.

Un altro ingrediente fondamentale è l’acido ialuronico, usato in tantissimi prodotti per la salute della pelle. Il suo effetto principale è quello di fornire tutta l’idratazione di cui la nostra pelle ha bisogno. Applicazioni regolari di questa sostanza garantiscono una pelle più elastica e morbida.

Un’ottima crema può inoltre contenere la vitamina B3. Può darsi che sulle confezioni venga chiamata niacinamide, quindi stiamo attenti a questo doppio nome quando leggiamo. Essa è fondamentale per varie ragioni. Innanzitutto, aiuta la pelle a restare giovane, come la vitamina C. È poi ottima per ridurre i segni di infiammazioni o di acne. Infine, normalizza anche la produzione di sebo, funzione particolarmente utile per coloro che soffrono di pelle grassa.

Questi sono insomma i migliori ingredienti, da cercare se si vuole avere una pelle bellissima anche in questi mesi caldi.

