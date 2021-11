La zucca è quell’ingrediente autunnale che tutti associamo alle cene in famiglia. Ecco, la crema di zucca è proprio un piatto tipico dell’autunno in famiglia. È caldo, gustoso, riempie e se ne può fare tranquillamente tanto senza troppe difficoltà.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già dato una versione della crema di zucca in versione gourmet e raffinata, ma, come si immagina bene, resta pur sempre una crema di zucca. Invece, oggi vorremmo proporre una ricetta che prevede l’uso della zucca in una versione contemporanea, innovativa e puntuale.

Infatti, pochi sanno come rendere la zucca un antipasto gourmet da grande chef. Prima di iniziare, però, vorremmo sottolineare e ricordare quanto segue: si tratta di un piatto leggermente complesso, che richiede un po’ di abilità e tempo. Naturalmente il risultato sarà molto apprezzato da tutti, ma se abbiamo solo una piccola mezz’ora non ha senso iniziare. Teniamoci questa ricetta per un pomeriggio che vogliamo completamente dedicare per preparare cena.

Ingredienti

Ecco tutto il necessario per questo gustosissimo antipasto:

una bella fetta di zucca;

1 limone;

timo e maggiorana;

una noce di burro;

200 grammi di raschera.

Preparazione

Prendiamo la nostra bella fetta di zucca e le togliamo sia i semi sia la buccia. La passiamo sotto abbondante acqua fredda e nel frattempo andiamo a riempire una pentola d’acqua. Portiamo l’acqua a bollore, la saliamo e poi andiamo a inserire la zucca. Non deve bollire per troppo tempo, diciamo al massimo una decina di minuti.

Mentre la zucca bolle, prendiamo il raschera (che è un formaggio piemontese) e lo tagliamo a cubetti molto piccoli. Questa operazione ci servirà per preparare successivamente la salsa. Bene, ora che la zucca è pronta la scoliamo e la facciamo raffreddare un po’. Prendiamo della carta da forno e copriamo una teglia, facendo attenzione a non superare i bordi.

Accendiamo il forno a 180 gradi e poi sulla carta da forno andiamo a inserire la nostra zucca. Il tempo di cottura qui è di almeno 40 minuti, senza però dimenticarsi di spremere un limone sulla zucca e di mettere in forno anche del timo e della maggiorana. Le erbe aromatiche faranno sicuramente la loro parte.

Nel frattempo, facciamo sciogliere in un pentolino del burro e, una volta che si è sciolto, andiamo ad aggiungere un cubetto di raschera alla volta. Quando tutto è sciolto, tiriamo fuori la zucca e impiattiamo. Alla base del piatto, meglio fondo, mettiamo la salsa. In cima la zucca con qualche rametto verde. L’antipasto è finalmente pronto.

