L’estate è ormai finita e le temperature sono cambiate. Come ogni anno è arrivato il momento di pulire le zanzariere.

La zanzariera è una vera e propria barriera che ostacola gli insetti e la polvere bloccandoli all’esterno. Terminata la stagione estiva bisogna dare alle nostre zanzariere una bella rinfrescata ed oggi vogliamo spiegare in che modo. Infatti, pochi sanno come pulire velocemente le zanzariere senza rimuoverle usando 5 trucchetti a costo zero.

La pulizia delle zanzariere non è affatto da sottovalutare. Queste possono diventare tra gli oggetti più sporchi che abbiamo in casa. Dobbiamo pensare che intrappolano povere, smog ed insetti.

Spesso le nostre dispense nascondono dei veri tesori dai quali attingere per pulire la casa. A questo proposito, scopriamo insieme come pulire ed igienizzare uno degli oggetti più sporchi che abbiamo in casa con un solo ingrediente naturale.

Continuando a leggere l’articolo, scopriremo quali prodotti utilizzare e come pulire comodamente le nostre zanzariere.

Per prima cosa, dobbiamo cercare di rimuovere quanti più residui possibili di sporco e polvere. Per farlo possiamo usare un prodotto che tutti abbiamo nelle nostre case.

Stiamo parlando del phon. L’asciugacapelli ci permetterà di rimuovere facilmente e senza fatica residui di polvere e insetti incastrati nella zanzariera.

Usiamo un getto di media intensità e rigorosamente di aria fredda. L’aria calda potrebbe infatti danneggiare la nostra zanzariera.

In alternativa, possiamo usare l’aspirapolvere. Passiamo la bocchetta dell’aspirapolvere su tutta la superficie da entrambi i lati per rimuovere lo sporco in modo semplice e veloce.

Aceto

Una volta rimossa la polvere ed ogni altro residuo, dobbiamo procedere a pulire ed igienizzare la zanzariera. Per farlo possiamo usare l’aceto bianco.

Diluiamo un bicchiere di aceto bianco in un litro d’acqua e trasferiamolo in una bottiglia con spruzzino. Vaporizziamo la soluzione di acqua e aceto sulla zanzariera ed asciughiamola con un panno morbido. Raccomandiamo di essere molto delicati nel farlo. Infatti, alcuni tipi di zanzariere sono molto fragili come ad esempio quelle plissettate.

Limone e bicarbonato

Se non amiamo particolarmente l’odore di aceto, possiamo utilizzare il limone. Il limone possiede un profumo fresco e straordinariamente gradevole. Se lo usiamo insieme al bicarbonato di sodio potremo disinfettare in modo naturale la superficie della zanzariera.

Pertanto, aggiungiamo il succo di 2 limoni in un litro d’acqua. Uniamo anche 50 grammi di bicarbonato di sodio e misceliamo gli ingredienti.

Bagnamo un panno in microfibra con questa soluzione, strizziamolo bene e passiamolo su tutta la superficie della zanzariera.

Sapone di Marsiglia

Infine, consigliamo di usare il sapone di Marsiglia. Questo prodotto è estremamente versatile e abbiamo già svelato 6 incredibili usi alternativi del sapone di Marsiglia di cui solo pochi sono a conoscenza.

Sarà sufficiente utilizzarne 2 cucchiai diluiti in un litro d’acqua per pulire a fondo le nostre zanzariere. Mescoliamo per bene i 2 ingredienti e spruzziamo direttamente sulle zanzariere. Usiamo poi una spazzola per zanzariere oppure un panno in microfibra per pulirle al meglio.

Consigli

Per le zanzariere fisse o rimovibili consigliamo di utilizzare un panno in microfibra. Invece, per le zanzariere a rullo useremo una spazzola apposita per zanzariere o un panno morbido.

Infine, per le zanzariere plissettate, ovvero quelle senza telaio usiamo uno spazzolino o una spugnetta morbida.