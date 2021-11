È sempre una piacevole sensazione avere la casa profumata, anche perché ci trasmette istantaneamente la sensazione di pulito.

Ci sono diversi metodi per profumarla a nostro piacimento ma molti non sanno che potremo utilizzare dei semplici prodotti naturali.

Anche se quando mangiamo frutta e la verdura spesso tendiamo a buttarne le bucce, potremo riciclarle utilizzandole per questo scopo.

Potrebbe anche essere utile sapere che non dovremo mai buttare le bucce di limone grazie al riutilizzo geniale in casa di cui non faremo più a meno.

Pochi sanno come profumare incredibilmente la casa con questo comune ingrediente di scarto

Come dicevamo, le bucce possono essere utilizzate per profumare la casa, per quello potremmo evitare di buttarle frettolosamente nell’umido.

Parleremo della mela che è uno dei frutti più utilizzati, sia per le sue incredibili proprietà che per il suo incredibile gusto.

Inoltre, può essere abbinata a diverse preparazioni dolci, infatti oltre alla torta di mele e lo strudel è questo il dolce autunnale che sta spopolando.

Quando però eliminiamo la buccia, per profumare la casa potremo posizionarla direttamente sui termosifoni accesi.

Così facendo, il profumo si diffonderà con il propagarsi del calore donando alla casa un tocco decisamente rustico.

Altrimenti potremo utilizzare le bucce per realizzare un deodorante naturale fatto in casa, ci vorranno solo pochi altri ingredienti.

Dovremo semplicemente procurarci un contenitore di vetro e porre all’interno le bucce con dei chiodi di garofano e una bacca di vaniglia.

Infine, dovremo aggiungere della vodka, dell’acqua e mescolare tutti gli ingredienti per poi posizionarli all’interno di uno spray.

Spruzziamolo in tutte le stanze così da ottenere una fantastica profumazione omogeneamente diffusa in tutta la casa, soprattutto se abbiamo ospiti.

In pochi sanno come profumare incredibilmente la casa con questo comune ingrediente di scarto a cui spesso non pensiamo.

Ulteriori informazioni

Potremo facilmente creare dei sacchetti profumati, sfruttando le bucce di mela, dovremo solamente farle essiccare e procurarci delle spezie di nostro gradimento.

La procedura è molto semplice, infatti dovremo mettere sia bucce di mela che le spezie all’interno di sacchetti di stoffa e posizionarli dove preferiamo.

In vista del Natale, con le bucce di mela essiccate potremo realizzare una ghirlanda alternativa semplicemente praticando due fori su ognuna di esse.

Dopodiché dovremo unirle facendo passare dello spago nei buchi fatti, volendo potremo anche utilizzare le bucce di diversi frutti.

Approfondimento

Mai buttare le bucce di mela perché sveleremo che hanno un sensazionale riutilizzo in cucina