Il fritto misto di pesce è una delle ricette estive più sfiziose. Preparare questo piatto, tuttavia, è una noia.

Non solo ci vuole molto tempo. Ma si rischia anche di impregnare tutta la casa con l’odore di fritto. Per fortuna esiste un’alternativa. Ecco svelato il trucco.

Pochi sanno come preparare un croccante fritto misto di pesce senza puzza e fatica

Si dice che fritto è buono tutto. E infatti poche preparazioni battono una gustosa frittura di pesce. Questo piatto non solo è delizioso: contiene anche ingredienti che regalano sostanze preziose all’organismo.

I gamberi, per esempio, forniscono proteine e aminoacidi essenziali. Per questo uno studio scientifico raccomanda di mangiarli regolarmente.

E non è detto che si debba spendere molto per ottenere un piatto salutare. Si può preparare il fritto misto con questo pesce povero ma gustoso che mantiene bassa la pressione.

Tutti i benefici, però, cozzano con la frittura. Certo, mangiare un piatto fritto ogni tanto non fa male. Ma esagerare può avere conseguenze gravi sulla salute. Senza contare che la frittura appesta la casa e i vestiti con il suo odore.

Questi inconvenienti, tuttavia, si possono evitare. Infatti pochi sanno come preparare un croccante fritto misto di pesce senza puzza e fatica. Ma non è certo impossibile.

Ecco il segreto

Il segreto per un fritto di pesce perfetto è… non friggere! Sembra una contraddizione, ma ha perfettamente senso: si può ottenere un finto fritto croccante grazie alla cottura al forno.

Non ci si renderà nemmeno conto della differenza. Anzi, in molti apprezzeranno di più il pesce al forno che l’originale. Risulterà infatti più leggero. Ecco come procedere.

Pulire il pesce come si farebbe per una normale frittura. È importante farlo scolare bene in modo che non sia bagnato.

Ungere gli ingredienti con dell’olio d’oliva. Poi passarli una una miscela composta per metà di pangrattato e per metà di semola di grano duro (con aggiunta di prezzemolo a piacere).

In seguito disporre il pesce su una teglia foderata con carta da forno. È importante che i diversi pezzetti non si sovrappongano.

Infine cuocere a 190 °C in fondo rigorosamente ventilato. Questa modalità permette infatti di creare una crosticina croccante. Dopo dieci minuti di cottura, girare il pesce e rimettere in forno per altri dieci minuti.

Il finto fritto, ancora più buono dell’originale, è servito!