Gli italiani sono un popolo che si divide spesso in due categorie di persone. La nostra storia è piena di esempi di tale genere e i guelfi e i ghibellini sono solo quello più conosciuto.

C’è chi ama il mare e chi la montagna, che ci preferisce la pasta alla pizza o il Sud al Nord. Per il Natale il discorso è molto simile e dunque c’è una parte degli italiani che lo ama alla follia e l’altra che lo odia.

Alcuni, usano questo periodo dell’anno per fare delle vacanze diverse dal solito. D’altra parte, ci sono persone che non odiano il Natale in sé e nemmeno la voglia di rivedere le persone care. Ad alcuni proprio non piace vedere le proprie case trasformate con decorazioni tipiche e luci. E, in particolare, quando si vive in un appartamento piccolo la situazione si complica ulteriormente.

Nei centri storici delle grandi città in cui le persone vivono spesso in monolocali, già organizzare lo spazio normalmente è un’impresa. Se aggiungiamo alberi di Natale e strenne, la situazione può proprio sfuggire di mano. Ecco perché pochi sanno come fare un bellissimo albero di Natale in un appartamento piccolo.

Cominciamo con usare bene gli spazi

Per usare al meglio gli spazi, dobbiamo ricordarci che anche le pareti possono diventare un supporto per la decorazione. Infatti, ci sono degli alberi di Natale di design che si attaccano perfettamente alle pareti. I rami daranno quell’effetto tridimensionale e anche la possibilità di appendere le palle di Natale.

Un’altra idea è quella di scegliere un albero di Natale in vaso. In particolare, prendiamo dei rami di pino e li piantiamo in un vaso. Tutto ciò prenderà davvero poco spazio e ci darà la possibilità di decorare al meglio casa.

Pochi sanno come fare un bellissimo albero di Natale in un appartamento piccolo

Inoltre, invece di avere un albero di Natale grande e ingombrante potremmo optare per molti piccoli abeti. Prendono meno spazio sia in termini di metratura sia in termini di impatto visivo e possiamo sfruttare al meglio eventuali angoli irregolari della casa.

Potremmo unirli con gli addobbi o le luci, così da creare anche un gioco di luci e decorazioni invidiabile. Infine, possiamo creare un albero di natale solo con dei rami. Formiamo una piramide, anche piccola e stilizzata, su cui andremo ad inserire le classiche palle. Il tocco trend e di classe è quello di usare le luci a led in questo caso.

Approfondimento

Se vogliamo casa come un meraviglioso e profumatissimo bouquet di fiori dobbiamo fare questa cosa.