Con l’arrivo dell’autunno si devono affrontare alcuni problemi che riguardano le nostre piante in questa determinata stagione. In particolare, esistono alcuni tipi di parassiti che possono infestare le nostre piante proprio in autunno e a cui dobbiamo prestare particolare attenzione. Se notiamo nelle nostre piante una strana lanuggine bianca, in realtà si tratta di un tipo di insetto che prolifera in questa stagione. Pochi sanno come eliminare questi insetti che attaccano le piante in autunno. Si chiamano afidi lanosi e si diffondono proprio in questo periodo. Per eliminarli è necessario adottare alcune accortezze che andremo a spiegare qui di seguito.

Gli afidi lanosi si nutrono della linfa delle piante. Su alberi con un grande fusto non sono particolarmente pericolosi, ma sono comunque un campanello d’allarme. Ogni qualvolta dei parassiti attaccano le piante significa che esse non hanno abbastanza difese immunitarie. E se la pianta ha delle basse difese immunitarie ogni attacco potrebbe crearle problemi. Dunque, diventerebbero potenzialmente pericolose delle gelate, degli attacchi di altri insetti o di altri parassiti apparentemente innocui. È dunque necessario intervenire per riportare al giusto livello le difese immunitarie della pianta. Per eliminare gli afidi esistono vari rimedi ma fortunatamente anche la natura ci viene in soccorso. Con le prime gelate, infatti, questi parassiti muoiono a causa del freddo. Ma se vogliamo eliminarli prima possiamo usare degli insetticidi naturali.

Un ottimo insetticida naturale è l’aceto, ma sono validi anche il bicarbonato, il rafano e tantissimi altri prodotti di uso comune che possiamo trovare tranquillamente in cucina. Se invece non vogliamo usare alcun tipo di insetticida possiamo rimuoverli manualmente. Sarà sufficiente sciacquare le foglie con dell’abbondante acqua per rimuovere la lanuggine. Oppure possiamo prendere un guanto da giardino e, con molta pazienza, andare a rimuovere manualmente ogni insetto che vedremo sulle foglie. Pian piano riusciremo ad eliminarli tutti e dunque a far tornare la pianta in salute. È importante, dopo aver rimosso i parassiti, innaffiare la pianta con dell’abbondante acqua e aggiungere del fertilizzante alla terra per contribuire a ridare le giuste sostanze nutritive alla pianta indebolita.

La melata

Un altro potenziale danno causato da questi afidi è la melata che viene depositata sulle foglie. Si tratta di una sostanza dolce di cui altri insetti (come le formiche) sono particolarmente ghiotti. Perciò la presenza di questa sostanza può causare una proliferazione di insetti indesiderati nel nostro giardino.

