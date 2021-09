La maggior parte di noi passa molto tempo con le scarpe chiuse e infatti piedi con pelle secca e talloni screpolati sono una condizione molto comune durante tutto l’anno. Chi soffre di questa problematica sa che non è solamente estetica ma causa fastidi continui e spesso anche dolore. Per evitare il sorgere di complicazioni decisamente più importanti come le ragadi è essenziale avere cura dei nostri piedi.

Perché possiamo soffrire di pelle dei piedi secchi

Le cause della pelle dei piedi secchi sono davvero tante: scarsa idratazione, bagni e docce troppo calde, l’uso di saponi troppo aggressivi, calzature troppo strette che sfregano sulla pelle. Inoltre con il passare degli anni e l’avanzare dell’età la pelle dei piedi perde tonicità quindi idratarla diventa doppiamente importante per evitare questa secchezza.

Le cose giuste da fare per avere piedi morbidi e sani

Gli esperti consigliano alcune accortezze per mantenere morbida la pelle dei nostri piedi tutto l’anno. La regola numero uno è idratare dall’interno bevendo molta acqua. Regola numero due è stare attenti alle scarpe che usiamo scegliendo calzature traspiranti e mai strette. Poi bisogna esfoliare regolarmente i nostri piedi utilizzando una pietra pomice dopo la doccia (il calore dell’acqua ammorbidirà le zone più secche come piante e talloni) e ultimo punto idratare.

Pochi sanno come dire addio alla pelle dei piedi secchi evitando di comprare prodotti costosi

Se da un lato è vero che durante l’estate abbiamo messo da parte le scarpe chiuse e che quindi i nostri piedi hanno avuto più libertà, dall’altro l’autunno si avvicina e con lui anche i calzini. E che fastidio infilare i calzini con la pelle dei piedi secchi e i talloni screpolati. Vediamo quindi come dire addio aila pelle dei piedi secchi evitando di comprare prodotti costosi realizzando a casa nostra una maschera semplicissima in pochissimi minuti.

Come realizzare la maschera fai da te

Per questa semplicissima maschera abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti:

Olio molto idratante a nostra scelta (i più idratanti sono: argan, jojoba, cocco, mandorla, avocado);

Sacchetti per surgelare;

Elastici per capelli;

Un buon libro ma andrà bene anche una serie tv.

Il procedimento è velocissimo. Applichiamo in modo uniforme l’olio che abbiamo scelto sui nostri piedi, li infiliamo nei sacchetti del freezer e li leghiamo senza stringere troppo. Adesso possiamo accomodarci sul divano facendo attenzione a non scivolare e rilassarci per circa 30-40 minuti, giusto il tempo di finire un capitolo del nostro libro o un episodio della serie tv che stiamo guardando.