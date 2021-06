Il conto del dentista è uno di quei momenti in cui vorremmo davvero prendere il primo volo per la luna. Come una cartella esattoriale imprevista ci troviamo sempre a spendere più di quello che avremmo voluto. Ma non per colpa dei dentisti sia chiaro ma solo spesso per colpa nostra e dell’incuria per la nostra bocca. Invece con c’è investimento migliore come quello per denti e gengive per non trovarci poi a sborsare cifre esose. Molta parte della cura dentale passa dalle buone abitudini e dall’alimentazione ma pochi sanno che un’ora e mezza a settimana di sport rafforza incredibilmente i denti.

Pochi sanno che un’ora e mezza a settimana di sport rafforza incredibilmente i denti

Non siamo noi a dirlo ma i medici stessi che lo sport e l’attività fisica soprattutto all’aperto fanno bene anche ai denti. Questo per merito non solo della vitamina D che assumiamo col sole ma anche per smaltire zuccheri e tossine che gravitano anche nel cavo orale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma nelle abitudini che dovremmo adottare tutti per mantenere una dentatura sana c’è anche un sonno regolare e ristoratore. Oltre ovviamente a pulire bene i denti cambiando spesso la spazzolino, usare regolarmente dei collutori, evitare o limitare zuccheri e bibite gassate.

Fagioli e ceci una sorpresa inattesa

Vediamo adesso quali sono gli alimenti che regalano ai nostri denti forza e resistenza nel tempo. Già da bambini il dentista ci insegna giustamente che il calcio è il minerale più prezioso per i nostri denti. Perfetto e ci ricolleghiamo alla vitamina D del sole e dello sport che assieme alla vitamina C e al calcio formano l’unione perfetta per la salute dentale. Frutta e verdura quindi anche qui protagoniste dell’igiene dentale ma assieme a due alimenti poco conosciuti in questo caso ma benefici come ceci e fagioli.

Molto bene anche le verdure a foglia verde, il pesce, spinaci e cereali, sedano e carote, frutta secca e frutti di bosco. Contengono tutti vitamine e sali minerali perfetti per la salute della nostra bocca e del nostro sorriso.

Approfondimento

Una buccia preziosa che buttiamo sempre via ma combatte incredibilmente molte malattie