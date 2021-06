La cataratta è una delle cause che porta ad avere problemi alla vista e in alcuni casi gravi addirittura alla cecità. È una patologia molto comune e fa parte del normale processo di invecchiamento dell’occhio.

Col tempo l’accumulo delle proteine nell’occhio porta ad un opacizzazione del cristallino e questo processo “porta ad visione annebbiata”. La malattia colpisce a settant’anni tre persone su quattro, e sono oltre 640.000 gli interventi che vengono eseguiti in Italia ogni anno.

Non è semplice notare i primi sintomi di questa patologia, quindi bisogna prestare attenzione a qualsiasi cambiamento della vista come:

a) visione sfocata e annebbiata;

b) problemi di visione notturna;

c) fotosensibilità e abbagliamento;

d) percezioni di aloni attorno alle luci;

e) percezione di colori ingialliti e sbiaditi;

f) sdoppiamento della visione.

In questo articolo spieghiamo perché pochi sanno che un bicchiere al giorno riduce la possibilità di subire un intervento alla cataratta

Un nuovo studio britannico ha rilevato, come un moderato consumo di vino rosso possa portare ad un minor rischio di avere problemi alla vista. Questo dimostra ulteriormente come l’uso moderato di questa bevanda possa essere un valido aiuto per il nostro benessere.

I ricercatori dell’ospedale oculistico Moorfields di Londra, e dell’istituto di oftalmologia dell’University College della capitale hanno esaminato lo stile di vita e la “storia medica” di un gruppo di 500.000 pazienti.

I due studi, anche se con percentuali diverse, concordano sul fatto che coloro che bevono un bicchiere di vino rosso almeno cinque volte a settimana hanno meno probabilità di avere la rimozione della cataratta, rispetto ai non bevitori.

Nel vino rosso sono particolarmente abbondanti gli antiossidanti polifenolici che svolgono un ruolo protettivo nei confronti della cataratta.

È bene sottolineare che alcuni studi però hanno anche stabilito che un consumo eccessivo di vino o di alcol può portare a molte malattie croniche e gravi come problemi cardiaci, diabete e in alcuni casi anche ad alcune forme di cancro. Quindi, attenzione a non abusare!