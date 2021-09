Avere una pelle perfetta è il sogno di ogni donna. Spesso qualche inestetismo può renderci la vita difficile.

Tra le imperfezioni più comuni ci sono senz’altro i brufoli. Per questo motivo oggi daremo dei consigli per cercare di mandarli via in modo naturale e veloce.

Infatti, pochi sanno che tentare di eliminare velocemente i brufoli è possibile grazie a 3 efficaci trucchi della nonna.

Non è la prima volta che affrontiamo l’argomento brufoli. Infatti, abbiamo già svelato le 4 mosse invincibili per prevenire e contrastare brufoli ed acne.

Come spiegano gli esperti, tra le cause più comuni dei brufoli ci sono gli squilibri ormonali, una produzione eccessiva di sebo e l’accumulo di batteri.

Dopo avere individuato le cause più comuni, scopriamo come cercare di fare sparire in modo veloce i tanto odiati brufoli.

Il primo trucchetto vede come protagonisti la cannella e il miele. La cannella possiede eccellenti proprietà ed è usata in cucina, per le piante e persino come antiparassitario. Usarla sulla pelle pare che aiuti ad eliminare i brufoli dando sollievo alla pelle irritata.

Il miele aiuterebbe a ridurre il gonfiore da infiammazione dando sollievo alla pelle. Per preparare questa maschera, uniamo un cucchiaino di miele ed uno di cannella. Mescoliamoli ed applichiamoli sul viso massaggiando la pelle per 5 minuti. Infine, risciacquiamo con acqua tiepida.

Usarlo una volta alla settimana renderebbe la nostra pelle molto morbida, purificata e probabilmente i brufoli spariranno più rapidamente.

Aceto di mele

L’aceto di mele è molto utilizzato nelle nostre case perché possiede qualità incredibili. Se usato sulla pelle potrebbe contribuire a purificarla a fondo. Come ci insegnano le nostre nonne, possiamo diluirne un cucchiaio in 5 cucchiai d’acqua ed utilizzarlo come tonico.

Stendiamo il tonico sul viso pulito con un batuffolo di cotone per purificare la pelle e cercare di allontanare i brufoli.

Yogurt, bicarbonato e limone

Se non amiamo l’idea di usare l’aceto sul viso, consigliamo di preparare una maschera con questi 3 ingredienti. Uniamo quindi il succo di mezzo limone, un cucchiaio di bicarbonato e 3 cucchiai di yogurt bianco.

Lasciamo in posa la maschera per circa 20 minuti e rimuoviamola con acqua fredda. Lo shock termico dovrebbe restringere i pori facendo scomparire i brufoli in fretta.

Aloe vera e tea tree oil

Il gel di aloe vera è una sostanza naturale che sembra sia in grado di rigenerare la pelle. Il tea tree oil possiede delle caratteristiche che lo renderebbero particolarmente indicato per chi ha pelli impure.

La loro azione combinata consentirebbe di pulire e purificare a fondo la pelle aiutando ad eliminare velocemente i brufoli. Pertanto, mescoliamo 3 gocce di tea tree oil ad un cucchiaio di gel di aloe vera. Utilizziamo questo prodotto sul viso applicandolo con un dischetto di cotone.

Consigli

Cerchiamo di evitare di usare questi prodotti sulla pelle se siamo a conoscenza di qualche allergia a questi prodotti naturali. Consigliamo di testare sempre i prodotti in una piccola zona della pelle per verificare qualche possibile reazione agli ingredienti.