Il mondo del lavoro è estremamente vasto ed esistono moltissimi impieghi diversi tra cui scegliere quello che più ci attrae. Infatti, anche se è vero che si lavora per mantenersi e che in questo senso non è importante scegliersi il lavoro, perché non sognare? Si può sempre tentare di raggiungere la posizione dei sogni. Oppure, se ci si ritrova a dover guadagnare qualcosina con un lavoro part-time, perché non sceglierne uno che ci stimoli?

In questo contesto, è possibile scegliere un mestiere che ci permetta di essere a contatto con i nostri amici animali anche sul lavoro. Per cui, pochi sanno che per gli amanti dei cani esistono decine di lavori tra cui scegliere, non solo il veterinario, e sono questi quelli ideali.

Pochi sanno che sono questi i lavori ideali per gli amanti dei cani

Il dog-sitter è una persona che si occupa dei cani di altre persone, un po’ come una baby-sitter si occupa dei figli di altre persone. Infatti, pur amando molto il proprio amico a 4 zampe, non tutti hanno il tempo di trascorrere ore e ore con loro. Quindi, per non lasciarli tutto il giorno chiusi in casa da soli, si può scegliere di affidarli a un dog-sitter. Questo lavoro è ideale da fare part-time, per guadagnare qualcosa durante gli studi o per diventare veterinario o addestratore.

Addestratore

Essere un addestratore per cani è un lavoro a tempo pieno soddisfacente e remunerativo. Logicamente, per diventare addestratore serve una buona formazione, per cui si dovranno seguire specifici corsi come quelli offerti dall’ENCI. Come addestratore potremo aiutare le persone a stringere un buon rapporto con il proprio cane.

Il toelettatore per cani

Questo lavoro di nuova generazione è l’ideale per gli amanti dei cani e della cura dell’estetica. Per diventare toelettatore, servirà seguire dei corsi di formazione che ci insegneranno a trattare ogni cane al meglio delle possibilità. Di preciso, il toelettatore si occupa di lavare e di tagliare il pelo dei cani per renderli belli e profumati.

Lavorare in una pensione per animali

Un altro dei lavori ideali per gli amanti dei cani e che in pochi conoscono è questo. Lavorare in una pensione significa lavorare in strutture dove i padroncini lasciano i cani quando vanno in ferie. Oppure, per qualunque motivo, debbano andare via di casa per un periodo e non si possano portare il cane dietro.

Negli ultimi anni il numero di pensioni per cani è cresciuto di molto, anche per combattere l’abbandono dei cani prima delle ferie. In queste strutture si avrà a che fare per un certo periodo di tempo con cani di varia razza e con varie abitudini. E come in un vero hotel, il compito dei lavoratori sarà di far sentire a loro agio gli ospiti a 4 zampe.

Sono quindi questi i lavori ideali per gli amanti dei cani.

Approfondimento

Attenzione perché questi 6 alimenti sono tossici per i nostri amici a 4 zampe