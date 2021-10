I cachi sono un frutto autunnale tra i più apprezzati in assoluto. La loro consistenza morbida e la loro estrema dolcezza li rende un frutto amatissimo da grandi e bambini.

I cachi, però, sono un frutto che si può trovare solo durante l’autunno. Perciò viene da chiedersi se esista un modo per gustare questo frutto anche durante le altre stagioni. Fortunatamente, esistono alcuni modi per farlo. Pochi sanno che si possono gustare i cachi tutto l’anno grazie a questi semplici trucchetti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Purtroppo, è bene precisare che i cachi non possono essere conservati freschi per tutto l’anno. Come tutta la frutta, anche il cachi deve essere consumato subito prima che si rovini. Ma modificandone le caratteristiche potremmo avere il sapore del cachi tutto l’anno.

Pochi sanno che si possono gustare i cachi tutto l’anno grazie a questi semplici trucchetti

Il metodo migliore per conservare i cachi e tenerli il più possibile al loro stato naturale è quello di metterli in congelatore. In questo modo questo frutto potrà durare fino a 6 mesi.

Ovviamente, una volta decongelato noteremo che il sapore sarà molto meno caratteristico, ma comunque riusciremo ad avere un ottimo frutto a portata di mano in ogni momento.

Marmellata

Un altro consiglio per poter gustare il cachi tutto l’anno è quello di ricavarne una marmellata. La marmellata di cachi è ottima e adatta sia per preparazioni dolci ma anche in accompagnamento a pietanze salate come, ad esempio, una selezione di formaggi.

Il caco, inoltre, è un frutto molto dolce, perciò la marmellata di cachi avrà bisogno di pochissimo zucchero o addirittura si potrà fare senza zucchero. La marmellata ben sigillata in appositi barattoli può essere conservata per tantissimo tempo e gustata all’occorrenza.

Cachi secchi

Infine, ecco un’altra soluzione per conservare i cachi e goderci il loro sapore tutto l’anno. Si tratta dei cachi essiccati. Questo metodo di conservazione antichissimo permette consiste nel far essiccare il frutto che, perdendo tutto il suo liquido diventerà quasi una caramella.

Questa operazione è molto più semplice da fare con i cachi mela, anche se non è impossibile per i cachi tradizionali. Per far essiccare i cachi, sarà necessario sbucciarli e immergerli per qualche secondo in acqua bollente. Una volta terminata questa operazione, i cachi dovranno essere asciugati e, con dello spago, appenderli in un luogo asciutto e fresco per circa un mese.

Approfondimento

Per coltivare l’albero dei cachi anche in vaso bastano questi utilissimi consigli.