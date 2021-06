La conservazione del cibo è molto importante, i giusti accorgimenti ci permettono di non farlo marcire e di non fare male alla nostra salute.

Soprattutto per quanto riguarda gli agrumi ci si domanda spesso come conservarli. Alcuni articoli consigliano a temperatura ambiente così da mantenerli sempre consistenti, altri suggeriscono dei metodi alternativi.

Pochi sanno che si possono conservare i limoni in questo modo ed ecco pochi facili accorgimenti per limoni gustosi e freschi

I limoni possono essere conservati anche in freezer, anche se secondo alcuni questa soluzione non è la migliore.

Basterà semplicemente lavarli sotto l’acqua corrente sfregandoli con una spugnetta morbida, così da rimuovere tutte le impurità. Asciughiamo poi accuratamente con un panno.

Per quanto riguarda la conservazione possiamo scegliere se riporli interi o se tagliati a spicchi. Nel primo caso utilizziamo dei sacchetti di plastica ermetici, facciamo uscire più aria possibile e chiudiamoli lasciando uno spiraglio aperto. Con le mani facciamo fuoriuscire tutta l’aria rimasta. Nel secondo caso scegliamo un recipiente ermetico se li dobbiamo conservare a lungo oppure una teglia con della carta forno se vogliamo consumarli in giornata.

Scegliendo questo metodo di conservazione il sapore resterà pressoché intanto ma la buccia risulterà più morbida e molto meno acida.

I limoni congelati, se correttamente conservati, riescono a mantenere meglio la propria freschezza e possono essere conservati fino a 3-4 mesi.

Come scongelare limoni

Se è questo il metodo scelto, bisogna anche sapere come scongelare i limoni per poterli poi consumare.

Per velocizzare lo scongelamento si possono estrarre i limoni interi e riporli in una vaschetta con dell’acqua a temperatura ambiente. Attendiamo almeno mezz’ora prima di procedere al taglio e verificare lo stato del limone.

È assolutamente sconsigliato l’utilizzo del forno a microonde per scongelare i limoni.