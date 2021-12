Abbiamo visto che gli improvvisi sensi di debolezza e la stanchezza mentale potrebbero denotare delle importanti carenze di questa vitamina basilare per l’organismo. Adesso poi che il freddo mette a dura prova il nostro fisico, l’alimentazione è ancora più importante. Una dieta equilibrata e sana, come sostengono medici ed esperti, dovrebbe garantirci l’apporto ideale quotidiano di nutrienti. E parlando di vitamine ce n’è una meno famosa e conosciuta delle solite, che però ha delle caratteristiche davvero particolari. Pochi sanno che sarebbe questa la vitamina perfetta per proteggerci da fumo e inquinamento con la sua ricchezza di antiossidanti. Cerchiamo di capire qual è, approfittando di uno studio importante del settore.

Una vitamina presente nei grassi e nei vegetali

È la vitamina E la protagonista del nostro articolo. Frutta e verdura rappresentano delle fonti importanti di assunzione di questa sostanza. Ma è presente anche in alcuni oli che utilizziamo tutti i giorni in cucina:

quello di mais;

di girasole;

quello di soia.

La troviamo anche in un prodotto che tanto amavano le nostre nonne: la margarina. Parecchia vitamina E è contenuta anche nella frutta secca. In modo speciale nelle mandorle e nelle noci.

Come abbiamo visto nello studio di riferimento, la scienza avrebbe indicato in questa vitamina una preziosissima alleata della nostra salute. Ormai non ce ne accorgiamo quasi più ma viviamo nello smog. E in questo caso ci vengono in soccorso proprio le mascherine. Il merito di questa azione protettrice è legato alla ricchezza di antiossidanti presenti. Sostanze della vitamina E in grado anche di aiutare il cuore, elevando il livello del colesterolo buono.

Scarso sviluppo e disturbi nervosi

Il consumo ideale di vitamina E per un adulto sarebbe riconosciuto dalla scienza in un range dai 7 ai 15 mg al giorno. Non una cifra impossibile da raggiungere, ma basilare per non creare complicazioni alla salute. In modo particolare, la carenza di vitamina E nei bambini potrebbe portare a problemi di crescita e di sviluppo. Negli adulti, invece la sua assenza potrebbe portare a scompensi al sistema nervoso, ma anche alla digestione e al metabolismo.

