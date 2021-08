Un ortaggio originario dell’America meridionale ma che oramai viene coltivato ovunque ed è tipico della stagione estiva. Ha sorprendenti proprietà nutrizionali, che molti ignorano, come la vitamina D, che è contenuta in grandi quantità, più di qualsiasi altro ortaggio o frutto. Inoltre, contiene specifiche sostanze che aiutano a combattere alcune gravi patologie della salute. Infatti, pochi sanno che quest’ortaggio protegge vista, cuore e intestino e combatte i tumori.

Molti frutti e ortaggi contengono sostanze benefiche per la salute dell’uomo e aiutano a combattere le patologie. Per esempio il mirtillo è un toccasana contro la glicemia. Con una dieta senza questo frutto si rischiano aumento di peso e diabete, colesterolo e ipertensione.

Anche il peperone ha eccezionali qualità nutrizionali. Questo ortaggio è ricco di sali minerali, in particolare potassio, ma ha anche ferro, fosforo, calcio e sodio. Inoltre è un alimento altamente ipocalorico, grazie alla presenza di fibre e molta acqua. Una porzione di 100 grammi apporta all’organismo solamente 31 calorie. Quindi se ne può mangiare in quantità, anche perché ha proprietà benefiche per vista, cuore, intestino e combatte il cancro.

Pochi sanno che quest'ortaggio protegge vista, cuore e intestino e combatte i tumori

Il peperone contiene delle sostanze che aiutano a contrastare le attività tumorali. Lo rivela anche lo studio: β-Cryptoxanthin Reduced Lung Tumor Multiplicity and Inhibited Lung Cancer Cell Motility. Questa ricerca ha dimostrato come una sostanza presente nel peperone, la betacriptoxantina, riduca la crescita di tumore del polmone. Secondo il professor Xiang-Dong Wang, autore dello studio, i cibi ad alto contenuto di carotenoidi contrastano il rischio di cancro ai polmoni. I peperoni, in particolare quelli gialli, sono ricchi di carotenoidi.

Ma il peperone apporta anche benefici al cuore grazie alla quercetina. Alcune ricerche dimostrano come gli alimenti ricchi di questa sostanza, siano inversamente correlati all’insorgenza di malattie cardiovascolari. Nello studio: The Efficacy of Quercetin in Cardiovascular Health, il professor Nicola Bondono, mette ben in evidenza gli effetti benefici della quercetina sul cuore.

Il peperone è un amico anche dell’intestino e della vista. La ricchezza d’acqua e fibre del peperone sono un toccasana per il nostro apparato digerente. Ma questo ortaggio ha anche una funzione protettiva per gli occhi. Infatti i carotenoidi insieme alla vitamina C ed E, aiutano a prevenire le malattie degenerative della retina.

Per scoprire eventuali patologie cardiovascolari, occorre fare degli esami specifici.

