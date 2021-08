La Redazione di ProiezionidiBorsa ha trattato spesso tematiche riguardanti l’alimentazione e il benessere del nostro organismo.

Abbiamo visto, ad esempio, quanto sia importante mangiare un certo numero di grammi di frutta soprattutto per chi soffre di glicemia alta. Mangiare bene in modo equilibrato è fondamentale per pervenire alcune patologie che spesso nel lungo periodo si verificano.

Questo vale sia per i più grandi ma anche per i più piccoli. Nelle prossime righe vedremo come pochi sanno che questo zucchero può danneggiare il fegato facendo rischiare il diabete.

Tutto parte da una ricerca dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, pubblicata poi sulla rivista Journal of Hepatology.

I contenuti dello studio

In questo studio i ricercatori hanno spiegato come il fruttosio consumato in grandi quantità può fare molto male alle cellule del fegato dei bambini. Infatti sembra che l’abuso di questi zuccheri aggiunti sia nelle bevande che nei cibi possa avere gli stessi effetti pericolosi dell’alcol per i più grandi.

Nello specifico, lo studio ha preso in esame 271 bambini e ragazzi affetti da steatosi epatica nell’arco temporale 2012-2016. Ci si è accorti come circa un bambino su due aveva alti livelli di acido urico che rappresenta la sintesi del fruttosio nel fegato.

Proseguendo con le indagini e verificando i risultati dei questionari che i pazienti hanno compilato si è potuto dimostrare questo. Cioè che chi consumava grandi quantità di fruttosio aveva un’associazione alta tra livelli acido urico e aggravamento dei danni al fegato.

Questo si verificava su chi giornalmente in media consumava una quantità di fruttosio superiore a circa 38 grammi. Tale risultato era ben al di sopra di quanto consigliato dall’American Hearth Association (cioè 25 grammi al giorno per i giovani tra i 2 e i 18 anni). Ciò dimostra che se il fruttosio viene ingerito quotidianamente in quantità eccessive, il metabolismo si altera con conseguente produzione di tanto acido urico.

Il rischio è che l’organismo abbia difficoltà a smaltire tutto questo e le conseguenze possono essere l’insorgere di malattie come il diabete o la steatosi epatica appunto.

Il motivo è che aumenta lo sono stress ossidativo per cui le cellule non rispondono più allo stimolo dell’insulina generando processi infiammatori delle cosiddette cellule epatiche.

Conclusioni e consigli

Il fruttosio in una dieta bilanciata è presente nei cibi e non provoca effetti negativi. Ovviamente però bisogna fare attenzione a non esagerare.

In particolare con l’eccessivo consumo di bevande, sciroppi, snack merendine e dolcificanti vari in cui tale composto di zuccheri può essere dannoso. È sempre bene farsi consigliare da un dietologo e dal proprio medico per una dieta giusta ed equilibrata.

