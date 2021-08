Come è ovvio che sia durante l’estate cambiamo drasticamente il tipo di alimentazione. Rispetto all’inverno, infatti, siamo tutti alla ricerca di alimenti diversi, che possano darci sensazioni differenti. Al posto di piatti ben conditi e caldi che ci riparano dal freddo, ricerchiamo ingredienti freschi e magri, che ci permettano di contrastare la spossatezza estiva.

Non solo rinfrescanti

Neanche a dirlo, tra questi ovviamente troviamo la frutta. Difatti, grazie all’altissima concentrazione di acqua e di altre componenti benefiche, la frutta è senza dubbio tra gli alimenti preferiti durante l’estate. Anche perché possiamo consumarla sotto diverse forme, dagli spicchi da inserire in una macedonia ad estratti e succhi freschi. A tal proposito, è proprio di uno di questi succhi che oggi vogliamo parlare. Svelando delle capacità inaspettate in relazione alla salute, che vanno ben oltre quella di rinfrescarci e farci sopportare meglio il caldo.

Pochi sanno che questo succo saporito rinforza il cuore e facilita il flusso di sangue

Che la frutta si riveli vantaggiosa per l’organismo in mille modi diversi lo sappiamo bene. Non è un caso, infatti, se già in questo articolo abbiamo parlato delle straordinarie capacità dei lamponi. Bene, continuando su questo filone, oggi vogliamo presentare i talenti di un succo gustosissimo. Derivato da uno dei frutti più benefici e salutari che ci sia. Vediamo di che si tratta. Infatti, pochi sanno che questo succo saporito rinforza il cuore e facilita il flusso di sangue. Ci riferiamo al buonissimo succo di melograno. Per molti sarà una sorpresa, ma questo succo non si rivela solamente super gustoso e in grado di donare sollievo dalla stanchezza stagionale. Difatti, nasconde talenti ben più affascinanti.

Tra questi, grazie al fatto che è uno dei frutti con più alta presenza di sostanze antiossidanti, si rivela in grado di proteggere l’intero apparato cardiovascolare. Effettivamente, comparando diversi esperimenti e studi, si è potuto notare come agisce sui muscoli vascolari e, di conseguenza, facilita il lavoro del sangue nel defluire. Oltre a ciò, rivela un ruolo nella possibilità di diminuire lo stress parietale. Che, insieme ad altri, si presenta come un importante fattore di rischio. Dopo aver sentito il proprio dottore, come ripetiamo sempre in questi casi, potremmo considerare di gustarci una volta ogni tanto questo succo rigenerante e altamente benefico.