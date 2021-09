Forse molti ignorano che ciascun alimento ha la propria stagionalità e così come accade per la frutta e la verdura, accade anche per il pesce. Questo è l’alimento che tutti i nutrizionisti raccomandano perché fa bene alla salute ed è indicato nelle diete ipocaloriche.

Il pesce, dunque, ha un bassissimo apporto calorico, ed è fonte di proteine e omega 3, la quale è fondamentale contro il rischio di incorrere in problemi cardiovascolari. Abbiamo parlato di quale pesce sia indicato per tenere a bada la glicemia, e di quali sono sconsigliati per chi soffre di vene varicose.

Ma parlando di pesce in generale, abbiamo trattato l’argomento anche da un punto di vista più ampio e che va a monte, ossia i trucchetti per far abboccare tutti i pesci all’amo.

In questo periodo che va da settembre fino ad ottobre alcuni dei pesci che troviamo nel nostro mare sono:

alici;

dentice;

cernia;

orata;

ricciola;

sogliola;

nasello;

pesce spada;

tonno;

spigola;

triglia.

Ma ce n’è uno in particolare di cui tratteremo oggi per cui pochi sanno che questo pesce ricco di omega 3 e sali minerali aiuta a regolare la pressione.

La ricciola

La ricciola, il cui nome è Seriola dumerili, si trova negli Oceani e nel Mar Mediterraneo a profondità non molto grandi. È spesso associata all’orata per la loro somiglianza non solo fisica ma anche a livello gustativo. Infatti sono due dei pesci più consumati poiché tanto apprezzati per tenerezza e sapore.

La ricciola un tempo era classificata come un pesce povero proprio perché i nostri mari sono molto popolati da questa specie. Ciò nonostante adesso è considerata come un pesce di gran valore non solo a livello di sapore ma soprattutto perché è preziosa per la salute.

Pochi sanno che questo pesce ricco di omega 3 e sali minerali aiuta a regolare la pressione

La ricciola è fonte di proteine, di omega 3 necessaria per la salute del cuore poiché riduce il colesterolo cattivo, di vitamine e sali minerali. Contiene potassio che contribuisce alla corretta contrazione muscolare e a regolare la pressione arteriosa. Contiene anche fosforo importante per la concentrazione e la salute delle ossa. Ma contiene anche le vitamine necessarie all’organismo.

La ricciola in cucina

La ricciola è buonissima in tutte le sue varianti ma se volessimo realizzare una ricetta leggera, consigliamo la ricciola a cartoccio al profumo degli agrumi.

Dopo averla pulita ed eviscerata, facciamo due tagli profondi da entrambi i lati del pesce. Prendiamo una teglia e stendiamo un foglio di carta stagnola e adagiamo la ricciola. Aggiungiamo pomodorini, uno spicchio d’aglio, prezzemolo tritato, fette di limone, fette di arancia o pompelmo, olio EVO, pepe e sale. Chiudiamo tutto con la carta stagnola e mettiamo in forno.