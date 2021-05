I mobili in legno arricchiscono di stile la nostra casa, donandole quel tocco di classe in più. Allo stesso tempo, però, sono molto delicati e si rovinano facilmente. Segni di bicchieri e macchie accidentali possono pregiudicarne l’aspetto.

Per questo vanno trattati adeguatamente. A volte non ci accorgiamo che i detergenti commerciali rischiano di danneggiarli ulteriormente invece di pulirli, lasciandoli macchiati a vita.

Ecco perché la soluzione più indicata è quella di adottare dei rimedi meno invasivi che non compromettano l’aspetto dei nostri mobili.

In questo caso vi è un oggetto che ci casca spesso sotto il naso a tavola, ma che non sappiamo quanto può esserci utile allo scopo.

Infatti, pochi sanno che quest’oggetto all’apparenza inutile è formidabile per togliere segni, graffi e macchie fresche dai mobili in legno.

Stappiamo quante più bottiglie possibili

Quante volte dopo aver stappato una bottiglia di vino o champagne abbiamo gettato nella spazzatura il tappo di sughero?

Probabilmente tante, troppe. Perché non ne conoscevamo l’utilità, fino a oggi. Pochi sanno che questo oggetto all’apparenza inutile è formidabile per togliere segni, graffi e macchie fresche dai mobili in legno.

Ma come possiamo utilizzare un semplice tappo di sughero per far tornare come nuove queste superfici? L’operazione è semplicissima. Tutto quello che dobbiamo fare è strofinarlo accuratamente sulla zona interessata. Dopodiché si procederà con la normale pulizia.

Il sughero è perfetto per eliminare graffi e segni vari, aloni di alcol e grasso. Inoltre potremo conservarlo sempre in casa, essendo un materiale immune all’invecchiamento e che non marcisce.

Ma il sughero non è l’unica soluzione valida

Esistono altri rimedi casalinghi efficaci per riparare il legno. Se abbiamo in casa della vaselina, per esempio, potremmo applicarne un po’ tra le fessure e le crepe dei mobili. Lasciamo agire e poi ripuliamo tutto.

Contro le macchie di liquido, invece, possiamo tentare distribuendo nelle zone interessate della maionese. Quando sarà asciugata la potremo togliere definitivamente con un panno.