Si tratta di un problema che colpisce molte donne e sicuramente non è da sottovalutare. La flebite è un’infiammazione del vaso sanguigno che trasporta il sangue dalle periferie del nostro corpo al cuore e normalmente colpisce gli arti inferiori.

Può essere di tipo superficiale o profonda ed è fondamentale farsi seguire da uno specialista per verificare l’entità della patologia e le cure necessarie.

Ci sono, però, anche dei rimedi naturali che possono aiutare a lenire i fastidi che normalmente consistono in dolore, pesantezza, gonfiore e calore della parte interessata.

Pochi sanno che questo ingrediente naturale può aiutarci a lenire i fastidi della flebite

Un ingrediente naturale che può aiutarci un poco ad attutire l’infiammazione è l’ippocastano, indicatissimo per l’apparato circolatorio. Ha proprietà vasocostrittrici e antinfiammatorie grazie alla presenza di flavonoidi, escina e tannini. L’escina, in particolare, è responsabile dell’aumento del tono, della resistenza e dell’elasticità dei vasi. Si assume in tisane o estratto e numerose sono le forme di integratori reperibili in farmacia o negozi di prodotti naturali e fitoterapici.

È sempre opportuno però informare o chiedere conferma al proprio specialista prima dell’acquisto.

L’efficacia e la validità del suggerimento trova sponda in numerosi studi pubblicati online. Inoltre l’assunzione di ippocastano pare donare sollievo sin dai primi utilizzi perché sarebbe responsabile di un drenaggio linfatico e di una buona circolazione periferica e pochi sanno che questo ingrediente naturale può aiutarci a lenire i fastidi della flebite.

Prevenire

Almeno per la flebite di tipo superficiale ci sono metodi e azioni valide per alleviare i sintomi e che possiamo considerare.

Si tratta di muovere gli arti inferiori a ripetizione soprattutto se svolgiamo una persistente attività sedentaria. Ancora, possiamo alternare docce calde e fredde puntando il getto direttamente sulle gambe; riposare con le gambe leggermente sollevate e utilizzare calze a compressione graduata (sempre su consiglio o mettendo a conoscenza lo specialista).

