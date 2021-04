Dimagrire non è un’azione così semplice. Spieghiamoci meglio: un conto è perdere il chilo al cambio di stagione, magari conoscendo bene il nostro peso forma ed essendoci abituati. Un altro è pensare di cambiare fisionomia e decidere di eliminare una decina di chili. O, anche più. In pochi sanno che questo gravissimo errore ci impedisce di dimagrire e smaltire i chili di troppo in tempi brevi: dormire poco. In questo articolo dei nostri Esperti di fitness e salute, vedremo cosa non fare in regime di dieta. Ricordando, come sempre, che affidarsi a uno specialista è la via migliore per non rischiare nulla e ottenere risultati consistenti.

Perché dormire poco non aiuta a dimagrire

Pochi sanno che questo gravissimo errore ci impedisce di dimagrire e smaltire i chili di troppo in tempi brevi a causa del cortisolo. Ecco il motivo, cercando di spiegarlo nel modo più semplice possibile. Se dormiamo poco, i livelli del cortisolo nel sangue aumentano sensibilmente. Ricordiamo che il cortisolo è l’ormone associato allo stress. Aumentare il livello di cortisolo nel sangue, equivale a consentire a grassi e tossine di depositarsi nel nostro corpo. Ma, non solo, perché dormire poco causa lo squilibrio di altri due ormoni legati all’alimentazione: la grelina e la leptina. Sostanze, in grado rispettivamente di stimolare o ridurre in noi il senso dell’appetito. Il problema è che l’assenza di sonno ne altera l’equilibrio, altrimenti fondamentale per far capire al nostro organismo quando dobbiamo alimentarci e quando no.

Un altro errore che molti fanno e altrettanti ignorano

Se dormire poco non ci aiuta a dimagrire, la causa può essere in un certo senso anche involontaria. Magari, lavoriamo tante ore al giorno per sbarcare il lunario, e in un certo senso siamo giustificati. Diversa è invece la situazione in cui decidiamo di seguire una dieta quasi esclusivamente a base di liquidi. Ed è un errore che troppe persone fanno, seguendo anche certi cattivi esempi del web. Una dieta che preveda solo centrifughe, frullati, succhi e passate di verdura, deve essere assolutamente concertata con un professionista della scienza alimentare. Questo, perché, privando il nostro organismo di alcuni nutrienti fondamentali, ci esponiamo a:

anemia;

debolezza e stanchezza fisica;

alterazione del metabolismo;

perdita di massa muscolare.

