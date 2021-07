Spesso sentiamo parlare di ritenzione idrica e cellulite, che sono due cose diverse ma incredibilmente legate tra loro.

La ritenzione idrica è una delle cause della cellulite, quindi, benché sia possibile che i due disturbi siano collegati tra loro, non sempre è così.

C’è un trucco per distinguerle manualmente: premiamo il dito sulla pelle per alcuni secondi, in caso appaia un alone bianco potrebbe trattarsi di ritenzione idrica.

Se invece stringiamo la pelle tra le dita, potrebbero insorgere delle fossette molto piccole, a questo punto potrebbe trattarsi di cellulite.

Pochi sanno che questo frutto riduce la ritenzione idrica e previene la cellulite

Il pomodoro è il frutto dell’estate per eccellenza, salutare, rinfrescante, dalle pochissime calorie e dall’elevato contenuto di acqua.

Tra le proprietà che possiede risulta essere un nostro eccellente alleato per la lotta contro la cellulite.

I pomodori ci aiutano a mantenerci in forma e stimolano la diuresi, fondamentale per contrastare la ritenzione idrica.

Questo frutto ci aiuta a eliminare le scorie, favorendo la prevenzione della cellulite che nella maggior parte dei casi è causata da un accumulo di tossine.

Per prepararsi un aperitivo originale è consigliato realizzare un gustoso succo di pomodoro con l’aggiunta di prezzemolo.

In questo modo combatteremo la ritenzione idrica e intanto assumeremo preziose sostanze per tenerci in forma durante l’estate.

Il licopene in esso contenuto è sensazionale per evitare i tanto detestati accumuli di grassi: basterà semplicemente applicarlo sulla nostra pelle.

In questo modo produrremo benefici sull’epidermide che riuscirà a recuperare elasticità, contrastando il temutissimo l’effetto buccia d’arancia.

Ulteriori approfondimenti

Esiste un sensazionale rimedio naturale, facile da preparare, per fare dei massaggi anticellulite circa due volte la settimana.

Basteranno solo tre pomodori, schiacciamoli e mescoliamoli con due cucchiaini di succo di limone, creando un composto.

Applichiamolo e massaggiamo per circa un quarto d’ora le aree critiche per la formazione di cellulite.

Dopodiché facciamoci una doccia e ripetiamo quest’operazione quotidianamente, per avere maggiori risultati.