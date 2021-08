Pochi sanno che questo frutto di stagione protegge da colesterolo e ipertensione

La frutta estiva rappresenta la fonte inesauribile di nutrienti preziosi per il nostro benessere. Infatti questa è la stagione per il frutti succosi, ricchi d’acqua e zuccheri. Spesso però non siamo consapevoli degli effetti che questi possono avere su di noi. Ad esempio pochi sanno che questo frutto di stagione che stiamo per descrivere protegge da colesterolo e ipertensione. Eppure è meglio essere a conoscenza di certe cose così da fare le giuste scelte per quanto riguarda la nostra dieta.

La ricerca infatti ha reso evidente che dovremmo tutti mangiare più frutta e verdura come abbiamo scritto in “Pochi sanno che 400 grammi di questi alimenti potrebbero ridurre il rischio di cancro”. Eppure continuiamo a consumarne davvero poco. Ogni frutto o verdura contiene dei nutrienti mirati a portare degli specifici benefici. Il frutto di cui vogliamo parlare oggi ad esempio sembra essere legato a una riduzione del rischio di ipertensione e al rallentamento dell’invecchiamento.

Questo frutto dalla pasta succosa è ricco d’acqua, vitamine e sali minerali. Allo stesso tempo può essere una fonte preziosa di zuccheri naturali. Stiamo parlando del melone sia a pasta bianca sia a pasta gialla. Chiaramente il melone a pasta gialla sarà più ricco di vitamina C. Infatti possiamo sempre intuire alcune delle proprietà di un alimento basandoci sul colore.

Sappiamo che la vitamina C è un alleato prezioso del nostro sistema immunitario. Non solo, ma proprio come le carote questo favorisce la produzione di melanina e quindi di una bella tintarella. Questo è un esempio di come possiamo ottenere un’abbronzatura più luminosa e più in fretta grazie a questi pratici consigli. Ricordiamoci che la salute della pelle infatti viene anche dall’interno.

Altri benefici

Secondo la ricerca Humanitas i benefici del melone però non si esauriscono qui. Infatti i nutrienti citati insieme a tanti altri rendono il melone uno scrigno di antiossidanti e proprietà infiammatorie. Se quindi decidiamo di inserirlo nella nostra dieta riuscirà a dare il suo contributo per rallentare l’invecchiamento.

Oltretutto contribuisce a tenere noi e la nostra pelle idratata grazie alla grande quantità d’acqua che esso contiene. Alcune ricerche sono anche riusciti ad associare il consumo di melone ha una riduzione del rischio di sindrome metabolica. Il melone quindi è indicato per chi ha alti livelli di lipidi nel sangue o chi soffre di iperglicemia. In più questo frutto di stagione aiuterebbe a contrastare ipertensione e sovrappeso.

In caso di diabete invece è meglio consultare prima il nostro medico. Lui sarà in grado di dirci se un consumo continuo di melone può rappresentare un beneficio o un rischio per la nostra salute.