D’estate siamo sempre con le braccia scoperte e le mani sono veramente in primo piano. Tanto che amiamo vestirle di colori vivaci anche insoliti come quelli di moda quest’anno come il giallo limone, in vetta tra nails fashion trends.

Ma la manicure con smalto semipermanente non è sempre resistente a tutto. Scopriamo oggi un “tallone d’Achille” che molte estetiste conoscono e che non tutte rivelano alle clienti. Pochi sanno che questo comunissimo ma potente prodotto distrugge la perfetta manicure con smalto semipermanente.

I lavori di casa si fanno così

Sono le pulizie di casa il peggior nemico della donna che vuol mantenere belle e perfette le sue mani. Arrossamenti, piccole abrasioni e microlesioni con oggetti dagli spigoli taglienti sono sempre in agguato se non si usano i guanti di gomma lunghi fino ai gomiti.

Per non parlare delle ustioni, che sono all’ordine del giorno, se stiriamo senza la dovuta attenzione, o non si usano i guanti di silicone in cucina, quando utilizziamo il forno elettrico e il forno a microonde.

Se amiamo lo smalto semipermanente, dobbiamo farlo durare più possibile, preservare le unghie da urti violenti ma anche da agenti aggressivi che potrebbero compromettere la sua compattezza. Uno di questi è un prodotto comunissimo, che tutti usiamo in casa volentieri per la pulizia di moltissime superfici, dal bagno alla cucina, dalla camera da letto ai mobili da giardino.

Stiamo parlando del detergente a base di sapone di Marsiglia. Il nemico numero uno dello smalto semipermanente ha il colore innocente del latte e scioglie ogni tipo di sporco ostinato.

Questo smalto in realtà è un polimero

E soprattutto non va d’accordo con le molecole di questi prodotti per le unghie che non sono dei veri e propri smalti, ma delle pellicole plastiche, molto sottili. Infatti, per asciugarsi polimerizzano in un forno speciale e si eliminano con solventi specifici, completamente diversi dall’acetone.

Il detergente al sapone di Marsiglia aggredisce lo smalto semipermanente, lo rende dapprima opaco. E poi, se insistiamo, lo rende leggermente appiccicoso, primo segnale di deterioramento. In pochi giorni la punta delle dita perderà la cosiddetta sigillatura. E lo smalto semipermanente, anche di ottima marca, si sfilaccerà come una stracciatella di bufala. Ricordiamoci dunque di usare sempre i guanti se utilizziamo il detergente al sapone di Marsiglia.