Fare il regalo giusto non è mai semplice. E sotto il periodo di Natale, di regali se ne fanno tanti. Sappiamo perfettamente che, però, ce ne sono alcuni che non si possono fare. Magari noi che facciamo il dono non siamo scaramantici, ma chi lo riceve potrebbe esserlo. Quindi, o prima ci informiamo, oppure è meglio evitare. E in pochi sanno che questo bellissimo oggetto non andrebbe mai regalato e nemmeno indossato in queste occasioni.

Gli oggetti che non si regalano

Ci sono molti oggetti che non possiamo regalare. Ad esempio evitiamo le spille, le forbici e anche un bellissimo set di coltelli. Per quanto possa essere un regalo utile, sarebbe meglio evitare. Passando all’abbigliamento o accessori non si regala nemmeno un portafogli, che è invece il primo regalo che facciamo quando non sappiamo cosa comprare. Sempre legato ai soldi è il salvadanaio, che potrebbe essere un dono carino da dare ad un’amica spendacciona. E non si dovrebbero regalare nemmeno le scarpe. Stessa cosa vale con i fazzoletti di stoffa, evitiamo di regalarli.

Pochi sanno che questo bellissimo oggetto non andrebbe mai regalato e nemmeno indossato in queste occasioni

Quando però dobbiamo fare un bel regalo, tendiamo a scegliere come pensiero un gioiello. Ma la perla non possiamo regalarla. In un precedente articolo avevamo già sottolineato come la perla non fosse un regalo da fare, raccontando alcune motivazioni.

Le leggende che si nascondono sono, infatti, tante. Ma c’è un’altra leggenda molto interessante. Si dice anche che la perla sia una goccia di rugiada caduta all’interno di una conchiglia. E per questo motivo rappresenta una lacrima. E quando si regala una perla, si regala una lacrima. A volte le lacrime possono rappresentare anche qualcosa di bello, ma questo va a seconda dell’interpretazione che noi vogliamo dare. Un tempo, purtroppo, l’interpretazione era solo negativa. Oggi, invece, tutto può essere possibile.

Dato che rappresenta però una lacrima, il giorno del matrimonio la sposa non dovrebbe assolutamente indossare delle perle regalate. Inoltre anche gli ospiti dovrebbero evitare di indossarle, perché è come se portassero delle lacrime a un giorno di festa e di felicità.

Se amiamo le perle allora regaliamocele da sole. In questo modo nessuno potrà dire che ci è stata regalata una lacrima. Anche perché le perle sono simbolo di purezza. E regalano veramente un aspetto nobile e femminile. Non a caso la perla rappresenta la femminilità.

Approfondimento

Una vera settimana d’oro e con i fuochi d’artificio si prospetta per questo segno zodiacale