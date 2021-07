Quando si tratta di amici a quattro zampe tutti vogliono solo il meglio. L’alimento principale nella dieta di un cane è rappresentato dalla carne. La verdura, spesso, viene scelta come premio o utilizzata in abbinamento alle crocchette.

Anche se meno apprezzata della carne la verdura è fondamentale per un corretto apporto di vitamine, fibre e sali minerali.

Si tratta di tutti elementi utili per regolare in modo corretto il transito intestinale dell’animale.

In un precedente articolo si era trattato degli ortaggi importanti da inserire nella dieta dei felini.

Oggi, invece, si andrà a parlare delle verdure perfette per i nostri cani.

Verdure

Tra le verdure particolarmente apprezzate dai nostri quattro zampe troviamo le carote. Si tratta di un ortaggio capace di proteggere le pareti dello stomaco favorendo la diuresi.

I fagiolini, poi, ricchi di manganese, fibre e vitamine C e K sono perfetti per i cani che soffrono di sovrappeso, specialmente se anziani.

Merita, poi, nominare le patate da sminuzzare dopo averle cotte. Le patate potranno essere utilizzate insieme a del pollo per un cane che soffre di problemi intestinali. Si consiglia, comunque di consultare il veterinario prima di modificare la dieta.

Le zucchine sono una verdura importante per salvaguardare il benessere di intestino, fegato e reni del nostro cane.

Ricche di vitamine del gruppo B sono perfette per mantenere in buona salute l’animale.

Frutta

Tra la frutta che si può, occasionalmente, inserire nella dieta del nostro animale troviamo le mele e le banane.

Le mele ottime se date come premio in piccole dosi sono utili per combattere le infiammazioni e per rendere meraviglioso il pelo.

Inoltre saranno grandi alleate di denti forti e sani.

Per ultime troviamo le banane, ottima fonte di potassio e di vitamine B6. Le loro proprietà sono utili per proteggere lo stomaco dell’animale da eventuali ulcere.

Pochi sanno che questo alimento può causare infiammazioni al pancreas del nostro cane

In ogni caso si sconsiglia di dare al cane le patatine chips fritte nell’olio e ricche di sale possono risultare tossiche.

Infatti è probabile la correlazione tra infiammazione del pancreas e consumo eccessivo di questo alimento. Crisi di questo tipo sono caratterizzate da dolore acuto e vomito. Nel caso in cui si mostrino questi sintomi si consiglia di rivolgersi ad un veterinario.

Ecco perchè pochi sanno che questo alimento può causare infiammazioni al pancreas del nostro cane.