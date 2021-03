Pochi sanno che questo alimento è un grande alleato della salute

Quando si tratta di salute si cerca sempre di fare la scelta migliore. Nel caso del colesterolo, poi, i medici ritengono che alcuni alimenti possano peggiorare la situazione di un soggetto in ipercolesterolemia. Si pensi, ad esempio a salumi, formaggi o fritture.

Tuttavia, oltre ai cibi che vengono consigliati, ne esistono altri un po’ meno usuali che possono aiutare a combattere il colesterolo in eccesso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Tra questi troviamo le noci pecan. Si tratta di noci dalla forma leggermente allungata originarie del Nord America.

Frequentemente si è sottolineato come la frutta secca contenga diverse proprietà benefiche per l’organismo. Alla scoperta di questo alimento poco conosciuto ma grande alleato della salute

Proprietà

A differenza delle altre tipologie di frutta secca le noci pecan hanno un contenuto calorico più elevato. Infatti 100 grammi di queste noci ha circa 700 calorie contro le 600 delle noci tradizionali.

Le noci pecan contengono un’elevata percentuale di acidi monoinsaturi, i cosiddetti grassi buoni presenti anche nell’olio d’oliva.

Inoltre, tra le altre caratteristiche, si tratta di frutta secca ricca di proteine, fibre, vitamine, minerali, magnesio, ferro, zinco e potassio.

Il sapore di questo alimento è ricco e burroso, molto diverso rispetto alle noci tradizionali.

Secondo alcuni studi scientifici le noci pecan, grazie all’alta percentuale di acidi grassi polinsaturi e di sostanze fenoliche, sono alleate nel ridurre il colesterolo LDL, il colesterolo cattivo. Inoltre, gli stessi studi hanno sottolineato come questo alimento aiuti a combattere il rischio di ictus e a prevenire le patologie cardiocircolatorie.

Per via dell’alta concentrazione di sali minerali presenti, questo alimento è consigliato per le persone che praticano attività sportiva.

Le fibre, poi, aiutano a migliorare la funzionalità dell’intestino.

Controindicazioni

Tuttavia, le noci pecan hanno anche delle controindicazioni. Infatti, gli esperti sostengono che sarebbe preferibile ridurne il consumo per via dell’elevato apporto calorico.

Specialmente nel caso di soggetti obesi o sovrappeso. Pochi grammi al giorno possono bastare.

Come consumarle

Oltre a non sapere che questo alimento è grande alleato della salute in molti ignorano anche la sua versatilità in cucina. Le noci pecan possono essere consumate da sole o essere utilizzate per preparare ricette, dai dolci a primi e secondi. Infatti, una delle ricette più famose è la pecan pie, una crostata di noci con ripieno di noci pecan tipica degli USA.

Questo tipo di noci, poi, sarà perfetto per preparare biscotti, muffin o torte.