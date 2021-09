La pelle mista è una caratteristica che accomuna molte donne. Riguarda principalmente fasce di età molto giovani ma può protrarsi oltre i 35 anni per poi stabilizzarsi, generalmente, durante la menopausa. A questo punto quindi si presenta una doppia esigenza. Da una parte la necessità di tenere a bada l’untuosità dell’epidermide, la produzione di sebo e la dilatazione dei pori. Dall’altra quella di idratare l’epidermide e agire sulle prime rughe. Utilizzare prodotti con azione mirata ed esclusiva per pelle grassa non permette di soddisfare questa duplice esigenza. Anzi a volte rischiamo di aggredire molto la pelle stessa e potremmo rischiare di renderla ancora più sensibile e vulnerabile.

Pochi sanno che questi ingredienti possono rivelarsi efficaci per la pelle mista in età matura

Spesso chi ha la pelle mista presenta la classica zona T, cioè la concentrazione di sebo è sulla fronte, sul naso e sul mento. Di contro possono risultare secche le zone del contorno occhi e labbra. Soprattutto la mattina e la sera, l’untuosità può essere maggiore. Altro fattore che può incidere è poi lo stress e lo smog che possono accentuare il tutto. Quindi è importante scegliere prodotti giusti, senza necessariamente spendere un patrimonio. Il mercato infatti propone soluzioni anche con brand per così dire “minori” a prezzi accessibili.

Ma quali sono gli ingredienti?

Pochi sanno che questi ingredienti possono rivelarsi efficaci per la pelle mista in età matura. Difatti il mondo del beauty e della cosmetologia ci suggerisce di cercare prodotti a base di:

ceramidi;

fosfolipidi;

acido ialuronico;

vitamina C;

vitamina E.

Secondo noti brand di cosmesi i ceramidi aiuterebbero a mantenere l’elasticità cutanea, i fosfolipidi pare siano di aiuto per rinforzare le membrane cellulari. L’acido ialuronico invece sarebbe utile per migliorare l’idratazione mentre la vitamina C avrebbe potere antinfiammatorio e antiossidante. Infine, la vitamina E sarebbe utile per regolare proprio la produzione di sebo e ridurre gli arrossamenti.

Quale crema scegliere per la pelle mista

In sostanza la crema migliore per pelli miste se abbiamo superato i 35 anni dovrebbe essere sia sebonormalizzante che idratante. L’obiettivo è quello di donare al viso compattezza e luminosità che non significa effetto lucido. Ancora idratazione senza accentuare la lucidità della zona T.

Un consiglio

Anche la scelta del trucco deve tener conto di questa caratteristica della nostra pelle. Soprattutto la scelta del fondotinta deve essere condizionata da questa peculiarità. In generale sono da preferire i prodotti oil free (senza oli o grassi) o in polvere cioè capaci di mantenere la pelle asciutta. Ci sono poi specifiche formulazioni con un’azione sebo assorbente che aiutano a minimizzare i pori dilatati.