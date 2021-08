Pochi sanno che questi 7 gustosi cibi prevengono il tumore al colon retto

Non è una novità che la tavola è il primo luogo in cui può avvenire la prevenzione per alcuni malesseri che colpiscono il nostro organismo. Il motivo è che quello che mangiamo ha un ruolo nel costruire cellule, organi e tessuti.

Pertanto le molecole di origine alimentare influiscono bene sullo stato d’infiammazione generale. Inoltre, loro possono essere determinanti sulla proliferazione cellulare e sui metodi attraverso cui si riparano le mutazioni nocive del codice genetico delle nostre cellule.

Fra le tante malattie quello al colon retto, per via dei numeri, e i compiti dell’organo è il più dibattuto in ambito medico. La ragione è che si discute molto su come prevenirlo perché solo in una piccola parte (poco più del 10 per cento) il tumore è di origine genetica.

Ciò significa che le nuove diagnosi hanno quasi tutte un’origine nell’ambiente.

La ricerca dalla JNCI Cancer Spctrum

Fra tutti i possibili elementi che possono incidere positivamente o negativamente sull’insorgenza di questo tumore c’è sicuramente la dieta che ha un impatto notevole.

Per questo si può ritenere che l’alimentazione è molto importante in questo contesto. Soprattutto perché pochi sanno che ci sono cibi che aumentano il rischio di tumori al colon.

A confermare che il rischio del tumore al colon retto deriva da una cattiva dieta c’è uno studio. È riportato dalla Fondazione Umberto Veronesi ma pubblicato sulla rivista JNCI Cancer Spectrum nel 2019.

Secondo questa ricerca, nel 2015 più del 5% dei tumori del colon retto negli Usa nell’anno 2015 potrebbe essere causato da una dieta non corretta.

In Italia, secondo gli esperti, nel 2020 si sarebbero potuti evitare circa 2.200 nuove diagnosi di questo tumore su 43.000, se si fosse agito sulle abitudini alimentari.

Due aspetti fondamentali da non sottovalutare

Quando però si parla di cancro al colon e buona alimentazione è fondamentale considerare due aspetti. Il primo riguarda il peso; infatti mangiare quantità eccessive di tutti gli alimenti può essere controproducente. Per questo motivo è bene evitare zuccheri in eccesso e grassi saturi.

In particolare gli zuccheri forniscono un apporto energetico maggiore a parità di peso e le riserve che vengono accumulate portano ad un aumento di peso.

Ecco perché è importante questo secondo aspetto: accompagnare la dieta ad una costante attività fisica.

Tornando però alla corretta alimentazione, pochi sanno che questi 7 gustosi cibi prevengono il tumore al colon retto. E non stiamo parlando di questo gustoso piatto di cipolle che abbassa la glicemia prevenendo il tumore al colon ma di altri alimenti che vanno a comporre una dieta quasi vegetariana.

Pochi sanno che questi 7 gustosi cibi prevengono il tumore al colon retto

Infatti oltre alla dieta mediterranea che è sempre consigliata, ci sono anche i cereali integrali, le verdure e la frutta fresca. Inoltre, si aggiungono anche i legumi, l’olio extravergine di oliva, la frutta secca e il pesce.

Questi sono i principali alimenti determinanti nel prevenire il tumore al colon. A sostenerlo c’è anche Elena Dogliotti, biologa nutrizionista, che ribadisce quanto detto nello studio statunitense. Cioè che i fattori dietetici a maggiore impatto sul rischio di contrarre questa malattia sono lo scarso consumo proprio di latticini e cereali integrali.

