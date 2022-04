Pochi sanno che questi 6 esercizi da fare a casa scolpiscono il fisico e permetterebbero di bruciare 500 calorie in un giorno

In questo periodo, molte persone hanno deciso di mettersi a dieta. Certo, l’estate sta arrivando e nessuno vorrebbe farsi cogliere impreparato. Del resto, mangiare sano e bilanciato e allenarsi quotidianamente non fa bene solo al fisico, ma soprattutto alla salute.

Ed è proprio questa la strada da seguire per superare la fatidica prova costume. Scolpire il proprio fisico è possibile, solo seguendo delle regole fondamentali. Non c’è dieta senza attività fisica e viceversa. Sarebbe inutile allenarsi tutti i giorni se, poi, vanificassimo tutti gli sforzi, attraverso l’alimentazione sbagliata.

Grassi e zuccheri, infatti, andrebbero a depositarsi proprio sotto il tessuto adiposo, promuovendo l’accumulo di grasso nelle zone più difficili da trattare. Basta pensare alla pancia e alle cosce, le parti che dimagriscono più lentamente.

Dato per assodato di seguire un regime alimentare sano e prescritto da uno specialista, dovremmo pensare anche all’allenamento. Generalmente, si dimagrisce quando andiamo in deficit calorico. Ciò significa che, per dimagrire più facilmente, dovremmo bruciare più calorie possibili.

Come fare? Pochi sanno che questi 6 esercizi, che a breve spiegheremo, non solo permettono di bruciare 500 calorie ma, nel frattempo, permettono anche di scolpire la propria silhouette. A volte, pensiamo che dimagrire sia quasi impossibile. Invece, è più facile di quanto sembri.

Dieta e allenamento

Come anticipato, per dimagrire correttamente bisogna essere consapevoli e volenterosi. Dopo l’autoconvinzione di potercela fare, rechiamoci da un nutrizionista che ci insegnerà a mangiare bene. Fare la dieta, infatti, non equivale a privarsi di alcuni alimenti. Semplicemente, significa calcolare la quantità di calorie da assumere per affrontare ogni giornata, variando con gli alimenti.

Ma non c’è dieta senza allenamento, come detto poc’anzi. Pertanto, l’attività fisica consente di rimanere in salute e di dimagrire, per raggiungere prima i nostri obiettivi. Infatti, per raggiungere la pancia piatta ed eliminare il grasso addominale, ecco cosa bisognerebbe fare.

Pochi sanno che questi 6 esercizi da fare a casa scolpiscono il fisico e permetterebbero di bruciare 500 calorie in un giorno

Adesso vediamo, nello specifico, il circuito brucia grassi composto da 6 esercizi, che possiamo fare comodamente a casa.

Un ottimo esercizio per scolpire la parte inferiore del corpo e che, contemporaneamente, brucia tante calorie è lo squat sumo da fare con un peso, come delle bottiglie d’acqua o un’intera cassa. Eseguiamo 30 squat sumo per due volte, facendo una pausa tra una serie e l’altra.

Il secondo esercizio è l’arnold press, da eseguire in posizione eretta con le gambe leggermente divaricate, sollevando due bottiglie d’acqua, una per mano. Eseguiamo l’esercizio contando fino a 20. Il terzo esercizio è il burpee, insuperabile per bruciare tante calorie e scolpire tutti i muscoli del corpo. Eseguiamone 15.

Il quarto esercizio prevede un minuto di skip alto, una corsa sul posto, toccando le ginocchia con la mano opposta. Il quinto esercizio è l’affondo, ottimo per i glutei, da fare tenendo nella mani le bottiglie d’acqua. L’ultimo esercizio è il crunch, da fare con le gambe unite e sollevate. Facciamo i crunch, accompagnati da un minuto di plank.

