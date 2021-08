Questo è senza ombra di dubbio il periodo dell’anno in cui tutti dovrebbero avere un aspetto riposato e radioso. Molti partono per le vacanze, altri vivono periodi lavorativi sicuramente meno intensi. Il risultato è un aspetto più fresco e una pelle colorata. A interferire con tutto questo sono spesso una serie di errori di make up che impallidiscono il viso e ne accentuano i difetti.

Uno dei cosmetici da usare davvero con cautela è l’illuminante, perché una sua applicazione non corretta ha esattamente questi effetti sul viso. Infatti, davvero in pochi sanno che questi 5 gravi errori potrebbero essere responsabili di un viso vecchio e spento e tutti dipendono proprio da questo prodotto. Le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa mostrano alle Lettrici quali errori evitare con l’illuminante per il viso.

Gli errori più frequenti nell’utilizzo dell’illuminante sul viso e che imbruttiscono

Il primo errore più comune è la scelta del colore sbagliato, ma basta davvero poco per evitarlo. Le persone con la pelle chiara devono preferibilmente scegliere illuminanti dai toni oro rosa. È meglio scegliere prodotti con brillantini sui toni argento o champagne ed evitare l’oro caldo. Per scaldare l’incarnato meglio non usare prodotti caldi, specie quando si tratta d’illuminante. Meglio usare un po’ di blush per rendere il viso più caldo e armonioso.

Per le pelli medie è possibile scegliere quasi ogni tipologia di colore, dal beige allo champagne, al color pesca. Le pelli più olivastre farebbero bene a preferire colori non troppo argentati e brillantinati, per non ricreare un effetto artificiale sul volto.

La scelta di una texture non adatta alla propria pelle

Altro errore molto comune è la scelta di una formulazione sbagliata per la propria pelle. Chi ha la pelle grassa deve evitare illuminanti glitterati. Un suggerimento possibile è quello di usare un correttore chiarissimo al posto dell’illuminante.

Le pelli miste non hanno grandi problemi e quelle secche deveno preferire prodotti in crema.

In pochi sanno che questi 5 gravi errori potrebbero essere responsabili di un viso vecchio e spento

Per comprendere bene dove applicare l’illuminante per scolpire il viso, suggeriamo la lettura di questa guida di bellezza.

Un altro errore frequentissimo è quello di non sfumare il prodotto a sufficienza. Questo comporterà un aspetto assai artificiale.

Non bisogna mai applicare troppo illuminante quando la tecnica scelta è quella di applicarlo sotto il fondotinta. In questo caso è impossibile rimuovere l’eccesso senza fare un pasticcio.

Ultimo errore non meno importante è quello di applicare l’illuminante sempre con pennelli o polpastrelli non perfettamente puliti. Le impurità diventeranno minuscoli pallini sulla superficie del cosmetico, con conseguente formazione di brufoli sulla pelle.