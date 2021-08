L’alimentazione corretta è importantissima per risolvere qualsiasi tipo di problematica che riguarda la salute. E la colazione e il più importante pasto della giornata. Riuscire a combinare una colazione nutriente e i giusti alimenti è uno dei segreti per risolvere un fastidioso problema estetico: il grasso addominale.

In un precedente articolo, gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno già spiegato alcuni accorgimenti per attaccare e ridurre questa antiestetica caratteristica. L’esercizio fisico è uno degli aspetti principali da migliorare, ma ci sono anche altre cose che si possono fare. Però pochi sanno che questi 5 alimenti a colazione aiutano ad eliminare il grasso addominale, uniti ovviamente a uno stile di vita sano e a un’alimentazione regolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli alimenti miracolosi

Il primo alimento è una mela matura. La mela aiuta a regolare il livello di zucchero nel sangue e aiuta la digestione e l’assorbimento degli alimenti. La mela è ricca di acqua e di fibre, che aumentano la sensazione di sazietà e di riempimento.

Il secondo alimento è un cetriolo. I cetrioli sono molto efficaci nel bruciare il grasso addominale. Il terzo alimento e lo zenzero. Già diverse volte su ProiezionidiBorsa si è parlato delle incredibili proprietà di questa radice. Ne basta una ogni mattina per stimolare il metabolismo e aiutare a bruciare il grasso in eccesso.

Pochi sanno che questi 5 alimenti a colazione aiutano ad eliminare il grasso addominale

Il quarto alimento miracoloso è il coriandolo, un’erba aromatica dalle importanti proprietà. Anche questa, come il cetriolo, è in grado di attivare i meccanismi che vanno a incidere sulla quantità di grasso addominale. A tutto questo bisogna aggiungere il limone. Il suo succo contiene vitamina C e antiossidanti: altri importanti nutrienti e sostanze che servono a attivare i meccanismi di smaltimento del grasso addominale. Il limone aiuta a ripulire il corpo dalle tossine e a potenziare il metabolismo.

Già presi da soli questi 5 alimenti hanno tanti aspetti positivi, ma uniti potrebbero essere in grado davvero di cambiare del tutto la forma del corpo, riattivando il metabolismo e riducendo la sensazione di fame. Basta prepararsi ogni giorno a colazione un estratto con questi ingredienti per vedere i risultati già dopo poche settimane. Se poi si compie anche il giusto percorso alimentare e si fa un po’ di esercizio, con i giusti consigli del medico o del nutrizionista, perdere peso diventerà un gioco da ragazzi!